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Polonya ile iş birliği zirvesi

Polonya ile iş birliği zirvesi

04:0012/03/2025, Çarşamba
G: 12/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Donald Tusk
Donald Tusk

Ankara, bugün Polonya Başbakanı Donald Tusk’ı ağırlayacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle bugün Ankara’ya gelecek olan Tusk ile iş birliğinin geliştirilmesine dair görüşmeler yapılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Külliye’de yapılacak görüşmede, ikili münasebetlerin geliştirilmesine yönelik adımların ele alınacağını ifade etti.

İLİŞKİLER GÜÇLENECEK

Altun, şunları kaydetti: “Görüşmede, Polonya’nın Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri değerlendirilecek, ayrıca Ukrayna ve Transatlantik ilişkileri dahil olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacaktır. Geçtiğimiz yıllarda 600’üncü yılını geride bıraktığımız Türkiye-Polonya ilişkilerinin, Sayın Tusk’ın ziyareti vesilesiyle daha da güçlenerek gelişeceğine inanıyoruz.”



#Diplomasi
#Politika
#Donald Tusk

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