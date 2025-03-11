TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı Kayatürk Romanya Senatosundan Corlatean ile görüştü

Meclis'te geçekleşen görüşmede konuşan Kayatürk, AB Uyum Komisyonu'nun Romanya'ya en son çalışma ziyaretini 1-4 Aralık 2019'da gerçekleştirdiğini, eski Romanya Temsilciler Meclisi Avrupa İşleri Komisyonu Başkanı Angel Tilvar ve beraberindeki heyeti 18-21 Ekim 2021'de Türkiye'de misafir ettiklerini hatırlattı.

AB Uyum Komisyonunun 17-21 ekim 2022'de Romanya Parlamentosunun davetlisi olarak Romanya'yı ziyaret edecekken Angel Tilvar'ın Savunma Bakanı olarak atanması nedeniyle programın iptal ediğini anlatan Kayatürk, "Umuyorum en kısa zamanda söz konusu çalışma ziyaretimizi gerçekleştireceğiz." dedi.

Bu toplantının iki dost ülke arasındaki ilişkilere fayda getireceğini ifade eden Kayatürk, parlamentolar arasındaki bu ziyaretlerin ilerde devam ederek iki ülkenin dostluğuna katkı sağlaması gerektiğini söyledi.

AB üyeliğinin, Türkiye için stratejik bir hedef olmaya devam ettiğini vurgulayan Kayatürk, katılım müzakerelerinin, Türkiye-AB ilişkilerinin belkemiğini oluşturduğunu dile getirdi. Son dönemde yaşanan gelişmeler ve bölgesel sınamaların, Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Kayatürk, "Uzun vadeli bir perspektif, adil ve yapıcı bir yaklaşım, hepsinden önemlisi iyi niyete dayalı sürdürülebilir bir ilişki inşa etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Son dönemde Türkiye raporunda da vurgulandığı üzere AB'nin yeniden angajman çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Kayatürk, bu çerçevede yüksek düzeyli ekonomik diyalog toplantıları ile Avrupa Yatırım Bankasının faaliyetlerinin yeniden başlatılmasını olumlu bulduklarını kaydetti.

AB Uyum Komisyonu Başkanı Kayatürk, "ABD'de ikinci kez başkan seçilen Trump'ın, gerek Ukrayna-Rusya savaşına gerekse Orta Doğu uyuşmazlıklarına farklı yaklaşımları, Avrupa'nın güvenlik mimarisini ve politikalarını yeniden gözden geçirmesine ve bu çerçevede Türkiye'nin Avrupa güvenliği için öneminin yeniden fark edilmesine yol açmıştır. Bu çerçevede AB üyesi olmayan Birleşik Krallık ile AB üyesi Fransa ve Almanya gibi Avrupa'nın önde gelen ülkelerinin liderlik ettiği Avrupa güvenlik mimarisi zirve toplantılarına Türkiye'nin davet edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

'AB küresel bir güç olmak istiyorsa bir an önce Türkiye'yi üye yapmalıdır'

Türkiye'siz bir Avrupa güvenliğinin düşünülemeyeceğinin altını çizen Kayatürk, "AB küresel bir güç olmak istiyorsa bir an önce Türkiye'yi üye yapmalıdır. Romanyalı dostlarımızın AB'de bizi desteklediğini görüyoruz ve bundan memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.Kayatürk, AB ile bazı öncelikler temelinde çalışmaya hazır olduklarını belirterek, bu öncelikleri şöyle sıraladı: "Katılım sürecinin yeniden canlandırılması yoluyla Türkiye'nin AB perspektifinin güçlendirilmesi; diğer aday ülkelerle birlikte tüm yapısal diyalog mekanizmalarının, Ortaklık Konseyi, Türkiye AB Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantılarının, zirvelerin ve diğer ilgili toplantıların yeniden canlandırılması; Türkiye'deki tüm sektörlerde Avrupa Yatırım Bankası operasyonları için tüm mevcut kısıtlamaların kaldırılması; Türkiye-AB Gümrük Birliği Modernizasyon müzakerelerinin daha fazla gecikmeden başlatılması; vize serbestisi tamamlanıncaya kadar vatandaşlarımızın önündeki ilave engellerin kaldırılması."

'Türk ve Avrupalı parlamenterler arasındaki diyaloğu güçlendirmeliyiz'

Romanya'nın AB ile ilişkilerde Türkiye'ye verdiği desteği çok önemsediklerini ve bu güçlü desteğin devamını beklediklerini ifade eden Kayatürk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Her alanda gelişen ilişkilerimizi ve işbirliğimizi önümüzdeki dönemlerde daha da güçlendirme iradesine sahibiz. Kovid salgını ve ülkemizdeki seçimler gibi nedenlerle kısmen yavaşlayan parlamenter diplomasiyi yeniden canlandırmayı arzu ediyoruz. Parlamenter diyaloğa ve Avrupa Parlamentosu bünyesindeki istişare mekanizmalarına büyük değer ve önem atfediyoruz. Yapıcı bir yaklaşıma öncelik vermeli, Türk ve Avrupalı parlamenterler arasındaki diyaloğu güçlendirmeliyiz. Bu tutum, Türkiye-AB ilişkilerinde ve katılım sürecinde ilerleme kaydedilmesine katkıda bulunacaktır."

Avrupa Parlamentosu'nun, PKK, YPG, FETÖ gibi terör örgütlerinin destekçileri tarafından Türkiye karşıtlığı için kullanılmaması gerektiğinin altını çizen Kayatürk, "Bu eğilimi tersine çevirmek için hep beraber çalışmamız gerekmektedir. Romen parlamenterlerin bu konuda desteğine güveniyoruz." görüşünü paylaştı.

Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komisyonunda görüşülmekte olan Avrupa Parlamentosu 2023-2024 Türkiye raporunun AB içindeki popülist ve Türkiye karşıtı ortamın bir yansıması olduğunu dile getiren Kayatürk, "Biz, Avrupa Parlamentosundan gelecek tüm yapıcı eleştirilere açığız. Ancak Avrupa Parlamentosundan beklentimiz; Türkiye aleyhindeki temelsiz iddiaların ve körü körüne suçlamaların zemin bulduğu bir platform olmak yerine, Türkiye ile ilişkilerin nasıl geliştirilebileceği ile ülkemizin katılım sürecine ne şekilde katkı sağlanabileceği konularında yapıcı davranmasıdır." dedi.

'Stratejik partnerlik'

Romanya Senatosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Corlatean ise Ankara'da bulunma nedenlerinden birinin uluslararası alanda yaşanan değişimler olduğunu vurgulayarak, ne şekilde pozisyon alınacağının önemli olduğunu ifade etti. İki ülke arasındaki stratejik partnerliğe dikkati çeken Corlatean, "AB'de politika Brüksel'de inşa ediliyor. İlerisi için sizin ülkeniz de bu aileye dahil olabilir." sözlerini sarf etti.





Öte yandan görüşmede, TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyesi bazı milletvekilleri de yer aldı.







