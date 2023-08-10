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Prof. Dr. Bülent Oruç merak edilen soruyu tvnet'te cevapladı: Malatya'daki 5.3'lük sarsıntı yeni depremlerin öncüsü olabilir mi

Malatya'da saat 20.48'de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yeşilyurt merkezli deprem paniğe neden oldu. Paniğe neden olan Yeşilyurt merkezli deprem sonrası ise yeni sarsıntıların yaşanıp yaşanmayacağı merak konusu oldu. Vatandaşların cevabını merak ettiği soruya ise Prof. Dr. Bülent Oruç, tvnet canlı yayınında açıklık getirdi. Bunu söylemenin henüz erken olduğunu ifade eden Oruç, "Deprem riski bitmeden bir depremin ana şok mu öncü şok mu olduğunu söylemek çok güç." dedi.

22:07 . 10/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Malatya'daki deprem sonrası Prof. Dr. Bülent Oruç, tvnet'te değerlendirmelerde bulundu.

Malatya'daki deprem sonrası Prof. Dr. Bülent Oruç, tvnet'te değerlendirmelerde bulundu.

'Asrın felaketi' olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da bugün saat 5.3 büyüklüğünde bir depremle sallandı.

Merkez üssü Yeşilyurt ilçesi olan deprem komşu illerde de hissedilirken vatandaşlar paniğe kapıldı.



Deprem sonrası yetkililerden can kaybının olmadığı yönünde açıklamalar gelirken, vatandaşlar ise 5,3 büyüklüğündeki depremin yeni sarsıntıların öncüsü olup olmadığını merak etmeye başladı.

Cevabı merak konusu olan bu soruya ilişkin Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Oruç, tvnet ekranlarında değerlendirmelerde bulundu.

"Malatya'nın Malatya'ya özgü bir kabuk deformasyonu var"

5.3'lük depremin yeni sarsıntıların öncüsü olup olmadığını söylemenin henüz erken olduğunu ifade eden Oruç şu değerlendirmelerde bulundu:

"Deprem riski bitmeden bir depremin ana şok mu öncü şok mu olduğunu söylemek çok güç. Eğer artçı dinamikleri bu depremden sonra 4.3 ve 4.4 o civarda en büyüğünü bekleriz ve daha sonra orta büyüklükte bir deprem olduğu için kısa süreli artçıların sönümlenmesini bekleriz. Bu artçı dinamikleri oluştuğu zaman işte bu 5.3'ün ana şok olduğunu başka bir depremin öncüsü olamayacağını söyleriz.

Şimdi yalnız şunu söylemem izin veriniz lütfen. Malatya'nın Malatya'ya özgü bir kabuk deformasyonu var. Yani hem Malatya ilimiz bir havza içerisinde hem Doğu Anadolu Fay Zonu ve Malatya Fay Zonu'nun etkisi altında kalan bir çöküntü alan içerisinde yer alan şehrimiz. Yani Malatya'nın kabuğu çok fazla deforme oluyor. Ama ilginçtir Malatya'nın öyle bir Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu Fay Zonu'ndaki gibi yıkıcı deprem etkinliğine aletsel dönemde rastlamıyoruz. Yani 1900 yılından günümüze kadar ki sürece baktığınız zaman 4.9 ve 5.8 aralığında orta büyüklük depremlerinin ağırlıkta kümelendiğini gözlemliyoruz."

"Çöküp, kapanıp tutunmuyoruz"

Prof. Dr. Bülent Oruç balkondan atlayan vatandaşlara da seslenerek bir uyarıda bulundu.

Yakın zamanda Türkiye genelinde uygulanan "çök-kapan-tutun" tatbikatına dikkat çekerek, "Çöküp, kapanıp tutunmuyoruz hanımefendi. Sarsıntı esnasında çöküp kapanıp tutunacağız; sarsıntı bittikten sonra binamızı hızlıca terk edip toplanma alanlarına toplanmamız gerekiyor ama biz bunun tam tersini yapıyoruz." dedi.


#Malatya
#Deprem
#Yeşilyurt
2 saat önce
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