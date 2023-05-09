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Provokatör CHP'li milletvekiline Bakan Karaismailoğlu'ndan sert tepki: Burası siyaset yapma yeri değil

Ulaştırma Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti ödül törenine katıldı. CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya törende provokasyon yapmaya kalkıştı. Bakan Karaismailoğlu "14 Mayıs'ta seçimleri biz alacağız" diyen CHP'li vekile "Burası siyaset yapma yeri değil, ben yapmadım sen neden yapıyorsun?" diyerek tepki gösterdi.

10:13 . 9/05/2023 Salı
DHA
Bakan Karaismailoğlu ve CHP milletvekiline töreni provoke ettiği içinde tepki gösterdi.

Bakan Karaismailoğlu ve CHP milletvekiline töreni provoke ettiği içinde tepki gösterdi.

AK Parti'nin Trabzon 1'inci sıra milletvekili adayı da olan Bakan Karaismailoğlu, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen Trabzon Gazeteciler Cemiyeti (TGC) 2022 Yılı Başarılı Gazeteciler Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı.


Törende selamla konuşması yaparak, ödüle layık görülen gazeteciye ödülünü takdim eden Bakan Karaismailoğlu, protokoldeki yerine geçerek töreni izlemeye başladı.


Ödül vermek için kürsüye çıkan CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, yaptığı konuşmasında seçimlere değinerek, "Trabzonspor, Akyaz'da kiracı, Avni Aker'in yerine millet bahçesi yapıldı. O alanın Trabzonspor'a verilmesi gerekiyor. İktidardaki son haftanızda sizin yapmanızı öneririm. 14 Mayıs'ta seçimleri biz alacağız" dedi.

"Burası siyaset yapma yeri değil"

Bakan Karaismailoğlu, CHP'li Ahmet Kaya'ya konuşmasını bitirip protokoldeki yerine geçince "Burası siyaset yapma yeri değil, ben siyaset yapmadım, sen neden yapıyorsun?" diye tepki göstermesi üzerine salonda tartışma çıktı. Protokoldekilerin ve diğer partililerin de araya girmesiyle tartışmanın ardından Bakan Karaismailoğlu, beraberindeki bazı partililerle birlikte salondan ayrıldı. Yaşananlar sonrası törene devam edildi.




 


#Adil Karaismailoğlu
#CHP
#Ahmet Kaya
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