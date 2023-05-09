Provokatör CHP'li milletvekiline Bakan Karaismailoğlu'ndan sert tepki: Burası siyaset yapma yeri değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Okuduğumuz bir şiir yüzünden haksız şekilde cezalandırıldığımızda, Kırklareli bizi Pınarhisar’da misafir etti. Yüz binlerin bizi Pınarhisar cezaevine yolcu ederken döktüğü gözyaşlarını hiçbir zaman unutmadık. Birileri gazete manşetlerinden bize siyasi ömür biçerken milletimizin bu adaletsizliğe karşı gösterdiği vicdanlı duruşu hiçbir zaman unutmadık. Kırklareli’nin ve tüm Türkiye’nin bize nasıl sahip çıktığını unutmadık. Bizi attıkları o zindan, Allah’ın takdiriyle “Medrese-i Yusufiye’ye”, bir okula dönüştü, yeni bir yolculuğun ilk adımı oldu" dedi.