Provokatör: Özdağ'dan akıldışı iddia

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Ümit Özdağ, enkaz altındaki vatandaşların partisine göre kurtarıldığını öne sürdü.
Suriyeli ve yabancı düşmanlığı üzerinde prim yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye’yi sarsan depremin ardından provokatörlüğe soyundu. Özdağ, arama ve kurtarma çalışmalarına ilişkin akıl almaz iddialarda bulundu. Özdağ, katıldığı bir YouTube yayınında enkaz altındaki vatandaşların partisine göre kurtarıldığını öne sürdü. Özdağ, “Önce AK Partili çıkartılıyor. Bunu söylemek istemezdim ama duyuyorsunuz. Bu kabul edilebilir bir şey değil” diye konuştu.
Özdağ, daha önce de deprem bölgesinden paylaştığı bir videoda Hatay’dan Elbistan’a gelen Suriyelilerin yağmaya başlattığını iddia etmişti. Yine Özdağ, depremzedelerin yurtlarda misafir edilmeye başlamasından kısa bir süre sonra ‘KYK yurtlarına daha çok Suriyelilerin yerleştirildiği, bu kişilerin konuk edildikleri odalarda nargile içtikleri ve müstehcen içerikli görüntüler paylaştıkları’ yönünde iddialarda bulunarak, infiale neden olmuştu.