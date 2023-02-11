Provokatör: Özdağ'dan akıldışı iddia

Suriyeli ve yabancı düşmanlığı üzerinde prim yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye’yi sarsan depremin ardından provokatörlüğe soyundu. Özdağ, arama ve kurtarma çalışmalarına ilişkin akıl almaz iddialarda bulundu. Özdağ, katıldığı bir YouTube yayınında enkaz altındaki vatandaşların partisine göre kurtarıldığını öne sürdü. Özdağ, “Önce AK Partili çıkartılıyor. Bunu söylemek istemezdim ama duyuyorsunuz. Bu kabul edilebilir bir şey değil” diye konuştu.