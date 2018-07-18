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POLİTİKA

Putin de aynısını yapardı

Rus akademisyen Aleksandr Dugin, 15 Temmuz benzeri CIA destekli bir darbe girişiminin Moskova’da yaşanması halinde Putin’in de Erdoğan gibi davranacağını söyleyerek, “Putin de halkı sokağa çağırırdı ve Rusya halkı da Putin’e aynı şekilde sahip çıkardı” dedi.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
​Rus akademisyen Aleksandr Dugin
​Rus akademisyen Aleksandr Dugin

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe kalkışmasının 2. yıldönümü kapsamında Türkiye Hukuk Platformu'nun düzenlediği Uluslararası Darbe ile Mücadele ve 15 Temmuz Sempozyumu için Türkiye'ye gelen Rus akademisyen Prof. Aleksandr Dugin, Ankara-Moskova ilişkilerinin bozulması için FETÖ'nün birçok eylem yaptığını dile getirdi.

"Rus uçağının düşürülmesi ve Rus Büyükelçi Karlov'a suikast düzenlenmesi tamamen iki ülke ilişkilerini bozmak için yapıldı. Ben o dönem Erdoğan'ın bu yaşananlardan sorumlu olmadığını Putin ve diğer Rus yetkililere anlattım ve iki ülke ilişkilerinin düzelmesi için büyük çaba harcadım. Sonuç olarak Moskova-Ankara ekseni ayakta kaldı" diyen Dugin, terör örgütü PKK'nın da 15 Temmuz'dan haberdar olduğuna dikkat çekti.

  • Dugin, "O gece PKK uzantıları Irak ve Suriye'de darbenin başarıya ulaşması için hazır bekliyordu. Türkiye'deki gruplar, Kuzey Irak ile birleşerek kısa sürede bağımsız bir devlet kurulması için çalışacaklardı. Darbe başarılı olsaydı Türkiye'de kesin olarak iç savaş çıkacaktı. Türkiye, Libya ve Suriye gibi olacaktı. PKK, darbeyi organize eden ekiple birlikte hâlâ aktif bir şekilde çalışıyor" diye konuştu.

Kremlin yönetiminin etkili isimlerinden Aleksandr Dugin, muhabirimiz Aybike Eroğlu’ya konuştu.

GÜLEN'İ CIA KORUYOR

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in CIA tarafından desteklenen ve korunan biri olduğunu anlatan Dugin, "Gülen o gece ülkeyi ABD'ye satmak istedi. Ancak kahraman Türk halkı buna geçit vermedi. Benzer bir girişim Rusya'da olsa Putin de Erdoğan gibi davranır, halkı sokağa çağırırdı ve Rusya halkı da Putin'e aynı şekilde sahip çıkardı" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz gecesi Ankara'da olan Dugin, darbe girişimindeki amaçlardan birinin Erdoğan-Putin dostluğunu bitirmek olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

SAVAŞTIK, ONLAR KAZANDI

  • "Atlantikçilerin (Batıcı) yeni bir hamle yapması gerekiyordu. Yaşanan olayların tamamı Erdoğan-Putin arkadaşlığını bitirmeye yönelikti. Bu hamlenin adı da 15 Temmuz oldu. Darbe girişimini FETÖ elemanları gerçekleştirdi. Ben darbe girişimi konusunda Türk halkını daha önce uyarmıştım. Ağustos veya eylül başı olmasını bekliyordum ama onlar temmuz ayında darbeye kalkıştı.

Türkiye Avrasya eksenli bir siyaset benimsemeye başladı. Geçmişten ders almalıyız; daha önce hep savaştık ama hep Batı kazandı. Bizi birbirimize karşı kışkırttılar, biz mahvolduk. Pek çok toprağımızı kaybettik. Bu oyunlara düşmeyelim, Avrasyacılık çizgisine odaklanalım ve yeni bir gelecek inşa edelim."

  • Atlantik çetesi yeni Gezi peşinde
  • Yeni Şafak’a konuşan Dugin, ABD Başkanı Donald Trump’ın politikalarına karşı ‘Atlantikçi’ tehlikesine işaret ederek şöyle konuştu: “FETÖ ile ilgili tehlike artık geçti. Trump başta olduğu sürece ABD’den doğrudan bir tehlike gelmeyecek. Trump, Erdoğan’ı sevmiyor fakat globalist değil. Dolayısıyla rejim değişmesine yönelik bir operasyona kalkışmaz. Ancak Atlantikçiler hâlâ buradalar ve çalışıyorlar. Trump her şeyi kontrol edemez. Trump yönetiminin haricinde de paralel giden bir Atlantikçi tehlikesi var. FETÖ bir daha kullanılmayacak fakat ileride ABD etkisiyle tıpkı Gezi Parkı eylemlerinde olduğu gibi gençlik kullanılabilir. Rusya’da sosyal medya üzerinden gençleri etkilemeye çalışıyorlar. Türkiye’de de böyle bir yol izleyebilirler.”
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