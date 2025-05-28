Rapçi Lvbel C5 hakkında tahliye kararı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde kullanımının özendirilmesinin engellenmesine yönelik yapılan çalışma kapsamında tutuklanan rapçi Lvbel C5 tahliye edildi.
LvBel C5 ismiyle bilinen rapçi Süleyman Burak Bodur, kararın ardından tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi'nden bugün saat 17.30 sıralarında tahliye edildi. Araçla cezaevinden çıkan Bodur'u ailesi, yakınları ve arkadaşları karşıladı. Araçtan inmeyen Bodur, konvoy eşliğinde bölgeden ayrıldı.
Ne olmuştu?
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımının özendirilmesinin engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Yürütülen çalışma kapsamında sosyal medya platformlarında "Lvbel C5" adıyla tanınan ve ""uyuşturucu madde kullanımını özendirme" suçu kapsamında gözaltına alınan rapçi 6 Mayıs'ta tutuklanmıştı.