Raylı sistemin önü revize master planıyla açılacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen sahur programında, şehirde görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Şairler Tepesi’nde gerçekleştirilen programa; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Mevlüt Kurt ve Mehmet Şahin, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Sefa Kekeç ve Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ali Çam da katıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen sahur programında şehir protokolü, Kahramanmaraş’ın geleceğine yön verecek projelere dair değerlendirmelerde bulunurken, basın mensuplarının sorularını da samimiyetle yanıtladı.





İKİ PROJE 1 MİLYAR LİRAYA MAL OLACAK

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, önemli müjdeler paylaştı. Başkan Görgel, “Kahramanmaraş’ımız hamdolsun her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Bugün burada bir müjdeyi daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak projelerini hazırlayıp Karayolları Genel Müdürlüğüne sunduğumuz Sümbüllü Kavşağı – Batı Çevre Yolu Bağlantı Projesi ile Sanayi Kavşağı Projesi’nin ihaleleri tamamlandı. Bayram sonrası inşallah sözleşmeler imzalanacak ve kısa sürede yapım çalışmalarına başlanacak. Toplam 1 milyar TL’lik yatırımla hayata geçirilecek projelerin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.





RAYLI SİSTEMDE MASTER PLAN

Raylı sistem ile ilgili gelen soruyu yanıtlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Şu anda şehir genelinde toplu taşıma kullanan günlük 130 bin hemşerimiz var. Raylı sistemin verimli olması için bu rakamın 250 binleri geçmesi gerekse de biz şehrimizin yeni nesil toplu taşıma sistemleriyle tanışmasını istiyoruz. Gerek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız gerekse Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile görüşüyoruz. Şu an iki firma ulaşım master planımızın revizyonunu yapıyor. İnşallah master planımız doğrultusunda, en ideal güzergahlarıyla raylı sistem çalışmasını dönemimiz içinde başlatmayı planlıyoruz” diye konuştu.



