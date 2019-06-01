Reformu beğendi linç edildi

Türkiye Barolar Birliği Başkanı (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yargı Reformu Strateji Belgesi’ni açıkladığı toplantıya katıldı. Programda Erdoğan’ın konuşmalarını alkışlayan Feyzioğlu toplantı sonunda da açıklamalarda bulundu. Feyzioğlu, şunları kaydetti:

“Son derece olumlu bulduk. Bugün 50’nin üzerinde baro başkanı buradayız. Arkadaşlarımızın ortak görüşü, beklentilerimizin büyük çoğunluğunun karşılandığı yönünde, kalanlar da elbette süreç içerisinde olacaktır. En önemli konulardan birisi ifade özgürlüğünün güvenceye kavuşturulacağına dair başlık. Hepimiz açısından, Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan herkes açısından bu önemli. Bu, Sayın Cumhurbaşkanı’nın ‘Türkiye ittifakı’ söyleminin de altını dolduran bir husus. Ben bugün açıklanan belgeyi sadece reform belgesi olarak görmüyorum. Türkiye’nin o büyük kucaklaşmasının adı olarak nitelediğim, Türkiye ittifakının ittifak yol haritası olarak görüyorum çünkü 82 milyonu aynı paydada buluşturacak tek unsur adalettir, güvenilir yargıdır.”

FEYZİOĞLU’NA HAKARETLER YAĞDIRDI

Feyzioğlu bu sözlerinin ardından sosyal medyada lince maruz kaldı. Başka CHP’liler olmak üzere çak sayıda kullanıcı Erdoğan’ı alkışladığı ve paketi beğendiği için Feyzioğlu’na hakaretler yağdırdı. Mesajlarda “Yeşil pasaportun faydalarını mı anlatacaksınız sayın başkan?”, “Midemi bulandırıyorsun”, “Şeytan görsün yüzünü”, “Feyzioğlu’nun badem bıyık bırakmasının sebebi belli oldu” “Yeşil pasaport vaadini fok balığı gibi alkışlıyor” “Feyzioğlu büyük bir operasyon geçirip omurgasını aldırmış!” gibi terbiye sınırlarını aşan ifadeler kullanıldı.