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Rejim gerçekçi olursa görüşürüz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye’de bir süredir, istihbarat servisleri aracılığıyla rejimle yürütülen görüşmelerin sürdüğünü anımsatarak, “Rejim, gerçekçi davranırsa, terörle mücadele, siyasi süreç ve Suriyelilerin geri dönüşleri konusunda birlikte çalışmaya hazırız” dedi.

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Uğur Duyan Yeni Şafak
Rejim gerçekçi olursa görüşürüz
​​Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye’de bir süredir, istihbarat servisleri aracılığıyla rejimle yürütülen görüşmelerin sürdüğünü anımsatarak, “Rejim, gerçekçi davranırsa, terörle mücadele, siyasi süreç ve Suriyelilerin geri dönüşleri konusunda birlikte çalışmaya hazırız” dedi. Bakanlığının TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen 2023 yılı bütçesine ilişkin konuştu. Çavuşoğlu, “PKK/PYD/YPG’nin Suriye ve Irak’ta barınmasına izin vermeyeceğiz. Bu konuda kim ne derse desin, gereğini yapacağız” diyerek olası kara harekatına ilişkin mesajlar verdi. Türkiye’nin AB’yle ilişkilerin de stratejik bir yaklaşımla ilerlettiğini bildiren Çavuşoğlu, “AB, stratejik bir aktör olacaksa, Rum-Yunan ikilisinin oyuncağı olmayı bırakır ve Türkiye’yle ilişkilerinde gerekli adımları atar” dedi.

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