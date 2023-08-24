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Resmen onaylandı: Altı ülke daha BRICS'e katılıyor

BRICS; Suudi Arabistan, İran, Mısır, Arjantin, Etiyopya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) Birlik'e tam üye statüsüyle davet edilmesine karar verildiğini ve kararın 1 Ocak 2024'ten itibaren yürürlüğe gireceğini ifade etti.

12:08 . 24/08/2023 Perşembe
Diğer
BRICS

BRICS

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde gerçekleştirilen 15. BRICS Zirvesi'nde liderler, Arjantin, İran, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Etiyopya'nın birliğe üyelik başvurularını onayladı.

Sputnik'in aktardığı habere göre, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, BRICS'e üye ülkelerin liderleriyle ortak basın toplantısı düzenleyerek zirvede alınan kararları açıkladı.

Ramaphosa, Arjantin, İran, Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Etiyopya'nın birliğe tam üye statüsüyle davet edilmesine karar verildiğini ve kararın 1 Ocak 2024'ten itibaren yürürlüğe gireceğini ifade etti.

Basın toplantısında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güney Afrika lideri Ramaphosa'nın BRICS'in genişlemesi konusunda diplomasi sanatı sunduğunu belirterek gelecek yıldan itibaren tam üye statüsünde birliğe katılacak ülkeleri tebrik etti.


#BRICS
#Suudi Arabistan
#İran
#Mısır
#Arjantin
#Etiyopya
#Birleşik Arap Emirlikleri
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