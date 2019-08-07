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KOCAELİ

Restorana patlayıcı attılar - Kocaeli haberleri

Restorana patlayıcı attılar

Sapanca Gölü kıyısında bulunan restoranın işletmecisinden alacaklı olan 2 kişi, kameriyede el yapımı bomba patlattı. Kameriye yerle bir olurken, kaçan ikili yakalanarak, gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Bombanın atıldığı alan.
Bombanın atıldığı alan.

Kocaeli'deki olay öğle saatlerinde Sapanca Gölü’nün Kartepe mevkindeki bir restoranda meydana geldi.

İddiaya göre, 2 kişi restorana gelerek, iş yeri sahibinden borcunu ödemesini istedi. Yaşanan tartışmanın ardından ikili, kameriyenin bulunduğu alanda el yapımı bomba patlattı. Kameriye yerle bir olurken, bir restoran çalışanın kulakları sesten etkilendi.

Patlamanın ardından olay yerine 112 Acil, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kulakları sesten etkilenen çalışan hastaneye kaldırıldı.

Jandarma olay yerinde incelemede bulunurken, kaçan ikili, polis tarafından yakalandı. Soruşturma başlatıldı.

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