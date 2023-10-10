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'Rezervasyon' şebekesi çökertildi: 11 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, restoran ve eğlence mekanlarının sitelerini kopyalayarak rezervasyon yaptırmak isteyenleri dolandırdığı belirlenen 11 kişi gözaltına alındı.  Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.​​​​​​​

10:15 . 10/10/2023 Salı
DHA
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı restoran ve eğlence mekanlarına internet üzerinden rezervasyon yaptıran kişilerin ödeme yaptıkları halde mekanlara gittiklerinde rezervasyonlarının yapılmadığı şikayeti üzerine harekete geçti.


Sahte üzerinden rezervasyon almışlar

Konuyla ilgili inceleme başlatan ekipler, mağdurların rezervasyon yaptıkları siteleri kontrol ettiğinde bu sitelerin sahte olduğunu belirledi.


Ekipler bunun üzerine söz konusu siteleri yapan ve kullanan kişilerin tespiti için çalışmalarına başladı. Çalışmaların ardından bu sabah İstanbul merkez olmak üzere Ankara, Adana, Artvin, Erzurum, Kocaeli, İzmir, Mersin ve Çanakkale'de şüphelilere ait adreslere operasyon yapıldı.

Operasyonda 11 şüpheli yakalanırken adreslerde yapılan aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 23 bin 125 lira ile dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



#İstanbul
#dolandırıcılık
#emniyet
2 gün önce
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