Bakan Kurum: 24 tane acil ağır hasarlı yıkık bina tespit ettik

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Muradiye beldesinde inceleme yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, selden zarar gören Muradiye beldesinde incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, vatandaşların sorularını dinlerken, ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Cumartesi günü hasar tespit çalışmalarını tamamlamayı planlıyoruz"

Bakan Murat Kurum, hızlı bir şekilde hasar tespit çalışması yürüttüklerini belirterek "İnşallah cumartesi günü hasar tespit çalışmalarını tamamlamayı hedefliyoruz. Almış olduğumuz tespitler çerçevesinde de TOKİ Başkanlığımız hızlı bir şekilde 4 ilçemizde merkezde ve köylerinde çalışmalarını yürütüyoruz, proje çalışmalarına başladık.

İHA

Köylerde altında hayvanlarımızı bakacağımız ahırı veya deposu, üstünde de konutları olmak suretiyle yöresel mimariye uygun bir şekilde köy konutlarını, merkezde de zemin 3-4 katı geçmeyecek şekilde yöresel mimariye uygun konutlarımızı yapıyoruz” diye konuştu.

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“Rize genelinde afete maruz alanlarda, taşkın riski altındaki binaların tespitlerini yapıyoruz”

“DSİ Genel Müdürlüğümüz, Tarım ve Orman Bakanlığı ile ortak yürüttüğümüz taşkın riski altındaki binaların tespitlerini de yapıyoruz” diyen Bakan Kurum, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

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“Buna ilişkin de Rize genelinde afete maruz alanlarda, taşkın riski altındaki binaların tespitlerini yapıyoruz. Bu tespitler bitmesine müteakip de dere güzergahı üzerindeki vatandaşlarımızın taşınma yardımı, kira yardımı vermek suretiyle sağlam konutlara alarak (Bu selde bir hasar meydana gelmemiş ancak bundan sonraki olası sellerde hasar gelme ihtimali olan binalara ilişkin) çalışmamızı yürütüyoruz.

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Bu çalışmayı da hasar tespitlerle eş zamanlı yürütüyoruz. Merkezde ve yoğunlaşan alanlarda konutlarımızı yapmak suretiyle taşkın riski altındaki binaları da buradan taşıma sürecini de yürütüyoruz. İnşallah Allah bir daha böyle kaza bela yaşatmasın diyoruz. Şuan itibariyle selin yaşandığı tüm merkezlerimize içme suyu verilmiş durumda. İçme suyu alamayan hiçbir ilçemiz beldemiz yok.

Selden zarar gören belediyelerimize ve İl Özel İdaremize İller Bankası Genel Müdürlüğü toplamda 11,5 milyon lira nakdi yardımımızı gönderdik. İçişleri Bakanlığımız da AFAD kapsamında yardımlarını yapıyorlar. Vatandaşlarımızın yarasını en kısa sürede saracağımızı ifade etmek isterim. Tüm Rize'mizin ve ülkemizin başı sağ olsun. Allah bir daha böyle kaza bela yaşatmasın.”