Roketsan mühendisinin ölüm nedeni ortaya çıktı

25 yaşındaki Yücel'den haber alamayan yakınları, 3 Ocak'ta durumu polise bildirmiş, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki evinin kapısını kırarak girdikleri genç mühendisin cansız bedeni bulmuşlardı. İlk belirlemelere göre Yücel'in sodyum nitrat içerek intihar ettiği değerlendirilmiş ancak kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü. Sabah'ta yer alan habere göre Türkiye'nin günlerce konuştuğu ölümün nedeni sodyum nitrat zehirlenme olarak rapora girdi. Adli işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen Yücel'in cenazesi de memleketi Isparta'da toprağa verildi.