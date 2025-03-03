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Roketsan mühendisinin ölüm nedeni ortaya çıktı

Roketsan mühendisinin ölüm nedeni ortaya çıktı

11:233/03/2025, Pazartesi
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Yusuf Serdar Yücel, 3 Ocak 2025 tarihinde Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki evinde ölü bulunmuştu.
Yusuf Serdar Yücel, 3 Ocak 2025 tarihinde Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki evinde ölü bulunmuştu.

Ankara'da Roketsan'da yazılım mühendisi olarak görev yapan Yusuf Serdar Yücel'in ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye'nin günlerce konuştuğu olayda, Yücel'in ölüm nedeni netlik kazandı.

Ankara Roketsan’da yazılım mühendisi olarak çalışan
Yusuf Serdar Yücel
’in evinde ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, merakla beklenen Adli Tıp Kurumu raporunun sonucu belli oldu. Soruşturma dosyasına giren rapora göre Yücel’in, ‘sodyum nitrat’ zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

25 yaşındaki Yücel'den haber alamayan yakınları, 3 Ocak'ta durumu polise bildirmiş, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki evinin kapısını kırarak girdikleri genç mühendisin cansız bedeni bulmuşlardı. İlk belirlemelere göre Yücel'in sodyum nitrat içerek intihar ettiği değerlendirilmiş ancak kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü. Sabah'ta yer alan habere göre Türkiye'nin günlerce konuştuğu ölümün nedeni sodyum nitrat zehirlenme olarak rapora girdi. Adli işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen Yücel'in cenazesi de memleketi Isparta'da toprağa verildi.


İntihar yöntemlerini araştırdı


Öte yandan Yücel'in telefonunda yapılan incelemelerde; ölümünden bir süre önce internette "intihar yöntemleri ile kısa sürede ölüme neden olabilecek maddeler" hakkında araştırmalar yaptığı belirlendi. Yücel'in cansız bedeninde darp izi olmadığı, eve zorla giriş tespit edilemediği de aktarıldı.


#Roketsan
#mühendis
#intihar
#Yusuf Serdar Yücel

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