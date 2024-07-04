Romanya'ya Ro-Ro seferleri başladı

Karadeniz'in ticaret merkezlerinden IC İçtaş Sakarya Karasu Limanı Yatırım ve İşletme AŞ'den (IC Karasu Limanı) Romanya'nın Köstence şehrine Ro-Ro seferleri başladı.
Köstence'ye gitmek için limana gelen tırlar, gümrükte yapılan kontrollerin ardından park pozisyonuna çekildi.
Araçlar, burada da yapılan kontrollerin tamamlanmasıyla gemiye alındı. 69 tır, Panama bandıralı "URD" isimli gemiyle Köstence Limanı'na doğru yola çıktı.
Haftada 4 sefer yapılacak
Karasu Liman İşletme Müdürü Gökçen Erdem, ilk etapta 1 gemiyle haftada 4 sefer yapılacağını söyledi.
Sea Lines Ro-Ro firmasının Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Serkan Ürgen de seferlerin ülkeye, ihracata ve nakliyeciye hayırlı olmasını temenni etti.