|
Gündem

Romanya'ya Ro-Ro seferleri başladı

Türkiye-Karasu ile Romanya-Köstence arasındaki Ro-Ro seferleri başladı. Ro-Ro seferleri, vize sorunu bulunmayan Türk TIR sürücülerinin Avrupa'ya daha hızlı gidip gelmesini sağlayacak. Sınır kapılarındaki yoğunluğu da azaltacak.

14:58 - 4/07/2024 Perşembe
AA
Sakarya Karasu Limanı'ndan Romanya'ya Ro-Ro seferleri başladı.
Sakarya Karasu Limanı'ndan Romanya'ya Ro-Ro seferleri başladı.

Karadeniz'in ticaret merkezlerinden IC İçtaş Sakarya Karasu Limanı Yatırım ve İşletme AŞ'den (IC Karasu Limanı) Romanya'nın Köstence şehrine Ro-Ro seferleri başladı.


Köstence'ye gitmek için limana gelen tırlar, gümrükte yapılan kontrollerin ardından park pozisyonuna çekildi.

Araçlar, burada da yapılan kontrollerin tamamlanmasıyla gemiye alındı. 69 tır, Panama bandıralı "URD" isimli gemiyle Köstence Limanı'na doğru yola çıktı.

Haftada 4 sefer yapılacak

Karasu Liman İşletme Müdürü Gökçen Erdem, ilk etapta 1 gemiyle haftada 4 sefer yapılacağını söyledi.

Yıl sonuna doğru ikinci gemiyle haftada 7 sefere çıkmayı planladıklarını aktaran Erdem,
"İlk etapta hedefimiz yılda yaklaşık 65 bin aracın Karasu'dan Romanya'ya, oradan da Avrupa'ya gidişini sağlamak. Bu hattın en büyük özelliği Avrupa'ya yapılan ticarette hem süreleri kısaltmak hem de Bulgaristan gibi sorun yaşanan bölgeleri ekarte ederek direkt Avrupa içlerine seferlerin yapılmasını sağlamak"
diye konuştu.

Erdem, ticari araçların yanı sıra yolcu ve yolculu araçlara da hizmet vereceklerini anlatarak,
"Önümüzdeki yıl itibarıyla de ikinci gemiden sonra üçüncü ve dördüncü gemiyi koyarak buradaki seferlerimizi daha fazla rakamlara getirip, 100 binlerin üzerine çıkarmayı düşünüyoruz"
dedi.

Sea Lines Ro-Ro firmasının Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Serkan Ürgen de seferlerin ülkeye, ihracata ve nakliyeciye hayırlı olmasını temenni etti.


Ürgen, yollarda kaybedilmiş zamanı geri kazanmak için gerekli bütün çalışmaları yaptıklarına değinerek,
"Şoförlerimiz kamaralarda istirahat edecekler, karşı tarafa indiklerinde dinlenmiş şekilde araçlarının başına geçip gidecekleri yerlere ulaşacaklar
" ifadesini kullandı.


#Karasu Limanı
#Köstence
#Romanya
#Ro-Ro
#Sakarya
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak 2024? Aile Destek ödemeleri hangi tarihte ödenecek, ne kadar oldu?