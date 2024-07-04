Romanya'ya Ro-Ro seferleri başladı

"İlk etapta hedefimiz yılda yaklaşık 65 bin aracın Karasu'dan Romanya'ya, oradan da Avrupa'ya gidişini sağlamak. Bu hattın en büyük özelliği Avrupa'ya yapılan ticarette hem süreleri kısaltmak hem de Bulgaristan gibi sorun yaşanan bölgeleri ekarte ederek direkt Avrupa içlerine seferlerin yapılmasını sağlamak"