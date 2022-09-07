Rus senatör Klimov: Hindistan bizden alıp kârına satıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in genel başkanlığını yaptığı Birleşik Rusya Partisi yöneticisi Andrey Klimov, iki ülke ilişkilerinin ‘örnek’ olabileceğini belirti. Liderlerin diyaloğu konusunda ise Klimov, “sağlam ve istikrarlı bir diyalog” dedi. Yeni Şafak’a konuşan Birleşik Rusya Partisi Yüksek Konseyi Bürosu Üyesi ve Rusya Federasyonu Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı senatör Klimov, “Devletlerimiz eşsiz ilişkiler kurmuştur” dedi.

Avrupa’da yaşanan gaz krizi konusunda Klimov, Rusya’dan gaz alan ülkelerin çok kâr ettiğini kaydederek, “Avrupa bizim gazımızı almayarak kendi halkına zarar veriyor. Hindistan bizden 10 kat daha fazla gaz almaya başladı. Diyorlar ki; başka fiyatlardan alalım. Ama ticaret içinde en çok başarılı olanlar da onlar. Satıyorlar yani. Başkalarına satıyorlar bizden alıp” dedi. Klimov’un açıklamaları, yakın zaman önce Çin’in Rusya’dan aldığı gazı, LNG’ye dönüştürerek Avrupa ülkelerine sattığının ortaya çıkmasına yönelik haberleri akıllara getirdi. Daha önce Hindistan’ın da, Avrupa’ya benzin ve motorin türevlerini satmaya başladığına yönelik haberler yayınlanmıştı.

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İLİŞKİMİZ ÖRNEK OLABİLİR

Türkiye-Rusya ilişkilerini de değerlendiren Klimov, “Sadece liderlerimizin görüşmeleri ve konuşmaları hakkında konuşmuyorum. Ama bu görüşmelerin enginliği hakkında konuşuyorum. Bu görüşmelerde çok önemli konular gündeme gelmektedir. Bu konular da iki taraflı ilişkilerden daha geniş kapsamlı konulardır. Tabi ki ilişkilerimizde bazı problemler var ama bu problemler yapılan görüşmeleri zedeleyen konular değildir. Onun için ilişkilerimiz örnek olabilir” diye konuştu. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin çok dikkatli bir şekilde yürütüldüğünü kaydeden Klimov, “Avrupa ve diğerler ülkelerin liderleri, görüşmeler tamamlandıktan sonra hemen gazetecilere koşarak her şeyi anlatıyorlar. Olan ve olmayan şeyleri de anlatıyorlar. Allah’a şükür bizim liderlerimiz arasında öyle bir şey yok. Bu diyalog devam ediyor. Ki sağlam ve istikrarlı bir diyalog” açıklamasında bulundu.

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ABD SADECE YUNANİSTAN’I KIŞKIRTMIYOR

ABD’nin sadece Yunanistan’ı Türkiye’ye karşı kışkırtmadığını kaydeden Rusya’nın iktidar partisi yetkilisi, “Amerika’nın amacı NATO içinde harmoni oluşturma ama bence NATO harmoni oluşturan bir örgüt değil. Onun için ABD sadece Türkiye ile Yunanistan’ı değil başka ülkeleri de çatışmalara sokmak istiyor. Amacı bu çatışmaların üzerinde durup, bu ülkeleri yönetmek” iddiasında bulundu. Klimov, S-400’ler konusunda ise “Bunun gibi hassas konularda sükûnet olması gerektiren görüşmelerdir. Zaman zaman bu sükûnetten dolayı dedikodu çıkıyor. Tek bir şey söyleyebilirim: Bence S-400 konusunda herhangi bir engelleme yok. Türkiye-Rusya ilişkilerinde. S-400 karşı tarafa zarar verebilecek bir şey değildir. Çünkü S-400 savunma sistemidir. Mesela ABD’nin Yunanistan’a sattığı uçaklar saldırı içindir” dedi.

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