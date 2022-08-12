Türk ürünleri Ozon’la Rusya pazarında

Rusya’da yıllık sipariş adedi 90 milyonu aşan ve geçen yıl 6 milyar dolar ciro elde eden Ozon şirketi, İstanbul’daki etkinlikte Türk şirketlerle bir araya geldi.

Türk şirketleri, Rusya’nın en büyük e-ticaret platformu Ozon aracılığı ile bu ülke ve yakın coğrafya pazarlarına girmeye hazırlanıyor. Ozon e-ticaret platformu ile Türk üretici ve perakendecileri Rusya’da iş birliği yapacak. Yerli markalar, bu sayede global pazar yerlerinde daha etkin şekilde faaliyet gösterebilecek. Bu iş birliği sayesinde, Batılı ülkelerin ticari yaptırımlarıyla karşı karşıya kalan Rus tüketiciler, Türk markalı ürünlere daha kolay erişecek.

300’DEN FAZLA ŞİRKET KATILDI

Ruslar, ülkelerindeki birçok AVM’den ve Türkiye ziyaretlerinden dolayı markalarımızı zaten biliyordu. Bu durumun, yerli markaların online satışlarını artıracağı ifade ediliyor. Ozon, Türkiye’deki hedeflerini paylaşmak üzere önceki gün İstanbul’da e-ticaret konferansına ev sahipliği yaptı. Etkinliğe; tekstilden ayakkabıya, mobilyadan elektronik üreticilerine kadar 300’den fazla çeşitli Türk perakende şirketleri katıldı. Şirketin yıllık sipariş adedi ise 90 milyonu aşarken, 43 milyon kullanıcısı bulunuyor.

2021 CİROSU 6 MİLYAR DOLAR

2021 cirolarının 6 milyar dolar olduğunu belirten Ozon Global CEO’su Stepan Gusamov, “Rus e-ticaret pazarında 2022’nin ilk çeyreğinde online satışlar, yüzde 65 büyüdü ve pazar büyümesi yüzde 50’nin üzerinde. Rusya’da online olarak alışveriş yapan 70 milyon kişi var. Türkiye’de 54,5 milyon kişi var. Ayrıca, Rus müşterilerin yarısından fazlası Ozon’dan alışveriş yapıyor. Aktif müşterilerimizin 37,5 milyonun üzerinde” dedi.

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