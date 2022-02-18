Rusya'dan balistik füzelerin de deneneceği askeri tatbikat

Rusya’nın ABD’nin kendilerine yeterli cevabı vermediği savunulan mektupta, \"Bunlar, NATO’nun daha fazla genişlemesinin reddedilmesi, ’Ukrayna ve Gürcistan’ın NATO üyesi olacağı’ belirtilen ’Bükreş Formülünün’ geri çekilmesi ve herhangi bir askeri faaliyet yürütmek için altyapılarının kullanımı ve saldırı nitelikli olanlar dahil askeri kabiliyetlerin ve NATO altyapısının Rusya-NATO Kurucu Senedi’nin imzalandığı 1997 yılındaki durumuna geri dönüşü dahil olmak üzere daha önce SSCB’de yer alan ve İttifak üyesi olmayan devletlerin topraklarında askeri üsler kurulmasının reddedilmesidir” denildi.