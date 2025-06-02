Rusya-Ukrayna barış müzakereleri: Dünyanın gözü bir kez daha İstanbul'da

Rusya-Ukrayna bugün 2. kez İstanbul'da bir araya geliyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın üçüncü yılında taraflar, kalıcı barış umuduyla İstanbul’da yeniden müzakere masasına oturacak. Türkiye’nin arabuluculuğunda gerçekleşen görüşmelerin bu kez adresi Çırağan Sarayı...









Heyetler Çırağan Sarayı'na gelmeye başladı





Türkiye'nin ev sahipliğinde Rusya-Ukrayna arasında yapılacak barış müzakerelerine katılmak üzere heyetler, Çırağan Sarayı'na geldi.





Türkiye - Rusya - Ukrayna heyetleri arasındaki toplantı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 'ın başkanlığında yapılacak. Toplantıya MİT Başkanı İbrahim Kalın da katılıyor.









Dünyanın gözü İstanbul'da





Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Ukrayna heyeti bu kritik görüşmede kalıcı bir barış anlaşmasına zemin hazırlayacak kapsamlı bir yol haritasını Rus tarafına sunacak. Reuters’ın haberine göre Kiev yönetimi ilk etapta en az 30 gün süreli bir ateşkes ilan edilmesini teklif edecek.





Türkiye, tarafları 3 yılın ardından aynı masada oturtmayı başardı





Şubat 2022'de başlayan kanlı savaşın hemen ardından, Rusya ile Ukrayna'yı aynı yıl içinde hem Antalya hem de İstanbul'da aynı masada bir araya getiren Türkiye, Mayıs 2025'te de yine İstanbul'da Rus ve Ukraynalı heyetleri 3 yılın ardından aynı masaya oturtmayı başarmıştı.





Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde 16 Mayıs'ta müzakereler yapılmıştı.





İki taraf, müzakerelerde "1000 kişiye 1000 kişilik" büyük bir esir takasının gerçekleştirilmesi, olası ateşkese yönelik görüşlerin ayrıntılı sunulması, ardından da müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kalmıştı.





















Geçmiş görüşmelerde olduğu gibi bu turda da her iki tarafın farklı öncelikleri dikkat çekiyor. Moskova yönetimi, müzakerelerin ön koşulsuz başlaması gerektiğini savunurken; Kiev ise görüşmelerin geniş çaplı bir ateşkesle desteklenmesini istiyor. Ukrayna ayrıca işgal altındaki toprakların iadesini, Batı’dan güvenlik garantileri almayı ve savaşın yol açtığı yıkımların tazminiyle ülkenin yeniden inşasını talep ediyor. Öte yandan Rusya, Kırım ve Donbas’tan çekilmeye sıcak bakmazken, Batı yaptırımlarının kaldırılmasını müzakere sonucu elde edilmesi gereken bir kazanım olarak görüyor. NATO’nun doğuya genişlememesi de Kremlin’in kırmızı çizgileri arasında yer alıyor.





Bugünkü toplantıya Rus heyetine Devlet Başkanı Vladimir Putin’in danışmanı Vladimir Medinskiy, Ukrayna heyetine ise Savunma Bakanı Rüstem Umerov başkanlık edecek.





Ukrayna heyeti İstanbul'da





AFP'nin haberine göre, müzakerelere katılacak Ukrayna heyeti İstanbul'a geldi. Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov'un başkanlık ettiği heyet, saat 13.00'te Rus tarafı ile bir araya gelecek. Görüşme, Çırağan Sarayı'nda gerçekleşecek.









Rusya: Memorandum taslağını teslim aldık





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in danışmanı ve İstanbul’daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy, Ukrayna tarafının sunduğu çözüm odaklı memorandum taslağını teslim aldıklarını açıkladı.

Medinskiy yaptığı açıklamada, Ukrayna tarafının çözüm konusundaki memorandum çalışmasına dair belgenin Ukraynaca ve İngilizce olarak verildiğini belirterek, "Rus heyeti, Ukrayna'dan barışçıl çözüme ilişkin muhtıranın versiyonunu daha önce aldı." ifadesini kullandı.





Medinskiy, ayrıca Rusya'nın Ukrayna konusundaki çözüme ilişkin tutumunu bugün açıklayacaklarını ifade etti.





















Zelenski'den İstanbul mesajı





İstanbul'da düzenlenecek barış müzakerelerinde gündeme getirilmesi gereken konular hakkında bilgi paylaşan Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Birincisi tam ve koşulsuz ateşkes. İkincisi tutukluların serbest bırakılması. Üçüncüsü kaçırılan çocukların geri verilmesidir. Güvenilir ve kalıcı bir barışı sağlamak ve güvenliği garanti altına almak için en üst düzeyde bir toplantı hazırlamalıyız. Sadece liderler temel sorunları çözebilir. Pazartesi günü heyetimize (Savunma Bakanı) Rüstem Umerov başkanlık edecek."









Zelenski heyeti onayladı





Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İstanbul'da Rusya-Ukrayna arasında yapılacak barış görüşmelerinde ülkesini temsil edecek heyeti onayladığını bildirdi.









Rusya heyeti İstanbul'da





Rusya heyeti, barış müzakereleri çerçevesinde Ukrayna heyeti ile ikinci kez görüşmek üzere İstanbul’a geldi.





Ukrayna'dan Rusya'ya saldırı





Ukrayna, kamyonlara sakladığı dronları Rusya'ya gizlice sokarak büyük bir saldırıya imza attı. Saldırıya "Örümcek Ağı Operasyonu" adı verildiği ifade edilen haberlerde, saldırının 1,5 yıl planlandığı ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından bizzat yönetildiği aktarıldı. Ukrayna’nın düzenlediği saldırıda A-50, Tu-95 ve Tu-22 M3 dahil olmak üzere 40’tan fazla uçağın vurulduğu belirtilerek, saldırıların Rusya’ya 2 milyar dolar zararı olduğu iddia edildi.







