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Rusya'dan Avrupa'ya Ukrayna suçlaması: Yapıcı süreci sekteye uğratıyor

Rusya'dan Avrupa'ya Ukrayna suçlaması: Yapıcı süreci sekteye uğratıyor

11:5916/04/2025, Çarşamba
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya yönelik askeri yardım sağlamaya devam etmelerinin, Moskova ve Washington arasındaki verimli iletişimi engellediğini ifade etti.

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta kayıplar, her geçen büyümeye devam ediyor.


ABD aracılığıyla barışı müzakere etmek için görüşmelerini sürdüren iki ülke arasında henüz bir yol katedilemedi.


Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, barış müzakereleri ve yaşanan sürece dair bazı değerlendirmelerde bulundu.


"Kısa vadede sonuç beklenemez"


ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff'un 11 Nisan’da Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmeye de değinen Peskov, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, görüşmelerin yoğun şekilde sürdüğünü belirtti.


Ancak sözcü, konunun karmaşıklığı nedeniyle kısa vadede sonuç beklenmemesi gerektiğini ifade etti.


"Avrupa'nın desteği yapıcı diyaloğu sekteye uğratıyor"


"Barış adına Moskova ile Washington arasında ciddi bir çalışma yürütülüyor" ifadelerini kullanan Peskov, Avrupa ülkelerine yönelik eleştirilerde bulunarak bu ülkelerin ‘savaş adına’ çaba gösterdiğini öne sürdü.


Peskov, Avrupa ülkelerinin Ukrayna’ya yönelik askeri desteğini sürdürmesinin, Moskova ile Washington arasındaki yapıcı diyaloğu sekteye uğrattığını söyledi.




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