Rusya'dan Erdoğan ve Esed mesajı: Tüm bölge için önemli

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan-Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed (Arşiv)
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beşar Esed'ın ağustosta Moskova'da görüşeceğine dair medyadaki haberlere yönelik soru üzerine Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov,
"Türkiye ve Suriye arasında çeşitli düzeylerde belli temasların organize edilmesi gündemimizde."
dedi.
Peskov,
"Birçok ülke, elbette bölgede önemli bir rol üstlenen Rusya da iki ülkenin ilişki kurmasına yardımcı olmak istiyor. Bu tüm bölge için önemli."
diye konuştu.
Peskov, Moskova'da bir görüşme olup olmayacağını teyit etmedi ve konu hakkında şu anda daha fazla bilgi veremeyeceğini ekledi.
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1 saat önce