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Rusya'dan Erdoğan ve Esed mesajı: Tüm bölge için önemli

Kremlin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed arasında ilişki kurulmasına destek verdiğini ve Rusya'nın iki ülkenin ilişkilerini iyileştirdiğini görmek istediğini açıkladı.

09:16 - 24/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan-Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed (Arşiv)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan-Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed (Arşiv)
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beşar Esed'ın ağustosta Moskova'da görüşeceğine dair medyadaki haberlere yönelik soru üzerine Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov,
"Türkiye ve Suriye arasında çeşitli düzeylerde belli temasların organize edilmesi gündemimizde."
dedi.
Peskov,
"Birçok ülke, elbette bölgede önemli bir rol üstlenen Rusya da iki ülkenin ilişki kurmasına yardımcı olmak istiyor. Bu tüm bölge için önemli."
diye konuştu.

Peskov, Moskova'da bir görüşme olup olmayacağını teyit etmedi ve konu hakkında şu anda daha fazla bilgi veremeyeceğini ekledi.



#Rusya
#Recep Tayyip Erdoğa
#Türkiye
#Suriye
#Beşar Esed
#Dmitry Peskov
#Kremlin
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