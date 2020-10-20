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Gündem S-400ler getirilirse özür dileyeceğim diyen Ataklıdan yeni şart Önce aktif edilsin
POLİTİKA

'S-400'ler getirilirse özür dileyeceğim' diyen Ataklı'dan yeni şart: Önce aktif edilsin

Katıldığı bir televizyon programında “Türkiye S-400’leri getiremez, getirirse özür dilerim” açıklaması yapan Can Ataklı, Sinop’ta gerçekleştirilen testlerin ardından şimdi de “S-400’ler aktif edilirse özür dileyeceğim” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Can Ataklı
Can Ataklı

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait S-400’ler, 6 ve 7 Ekim’de Sinop’ta test edilmişti. Başarıyla gerçekleştirilen testlerin ardından, “Türkiye S-400 alamaz”, “Alsa da kullanamaz” şeklinde ifadeler kullanan isimlerin açıklamaları gündeme geldi.

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'Getiremezler' demişti

Gazeteci Can Ataklı da katıldığı bir televizyon programında “Dediler ki S-400’ler mutlaka geliyor. Hala aynı kanıdayım abi, getir diyorum hadi. Diyorsunuz ki, ‘Getirirse ne olacak?’ Tamam özür dileyeceğim buradan. Getiremez” şeklinde bir ifade kullanmıştı.

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Korkusuz Gazetesi’ndeki köşesinde kendisine hatırlatılan bu sözlere yönelik bir yazı yayımlayan Ataklı, S-400’ler aktif hale getirildiğinde özür dileyeceğini açıkladı. Ataklı, yazısında şu ifadeleri kullandı:

  • “Ben de başından beri ‘S-400’lerin alınsa bile asla aktif hale getirilmeyeceğini’ söyleyenlerdenim. Bir TV konuşmamda, “Tamam getirip kursunlar, o zaman ben de özür dilerim” demiştim. Hemen yazayım; S-400’ler gerçekten aktif hale getirilsin özür dilemekten hiç yüksünmem. Özür dilemek ayıp bir şey değildir.”

S-400’leri taşıyan ikinci konvoy Sinop'a sevk edilirken görüntülendi
OYNAT 00:28
S-400’leri taşıyan ikinci konvoy Sinop'a sevk edilirken görüntülendi
Türkiye'ye ait S-400 hava savunma sistemlerini test için Sinop'a götüren araçlar Samsun'dan geçişi sırasında görüntülendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de S-400'ü taşıyan askeri araçlara eskortluk görevi yaptı.
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