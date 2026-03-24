Saatte 75 km hıza ulaşacak! Alarm verildi: Uyarılar peş peşe yapılıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre, Güney Ege’de yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak. Yapılan değerlendirmelere göre rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.