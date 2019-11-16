Gündem Şaban Vatanın abisi Trafik kazası diyeceksiniz diyerek beni yumrukladı
GİRESUN

Şaban Vatan'ın abisi: 'Trafik kazası diyeceksiniz' diyerek beni yumrukladı

Giresun Eynesil'de 13 Nisan 2018 tarihinde evlerinin önünde şüpheli bir şekilde yaralı bulunup hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz’ın ölümünü araştırmak üzere kurulan TBMM Araştırma Komisyonu'na geçtiğimiz hafta ifade veren amca Muhammet Vatan ifadesinde ilginç ifadelerde bulundu. Amca Vatan ifadesinde, kardeşi Şaban Vatan'ın, "Trafik kazası diyeceksiniz" diye baskı yaptığını, kendisini yumrukladığını ileri sürdü.

Haber Merkezi İHA
Rabiz Naz'ın babası Şaban Vatan, geçtiğimiz günlerde gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı.
Rabiz Naz'ın babası Şaban Vatan, geçtiğimiz günlerde gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı.

Giresun'un Eynesil ilçesinde 13 Nisan 2018’de evlerinin önünde şüpheli bir şekilde yaralı bulunup hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz’ın ölümünü araştırmak üzere kurulan TBMM Araştırma Komisyonu'na geçtiğimiz hafta ifade veren amca Muhammet Vatan ifadesinde ilginç ifadelerde bulundu. Amca Vatan, "Şaban bana

Komisyona ifade veren Muhammet Vatan, Şaban’ın ağabeyi olduğunu belirterek, "Şaban’ın psikolojik durumu önceden de normal değildi. 30 yıllık şoförüm. Diyorum ki; o rampada çocuğa 20 kilometre hızla araba vursa ölümcül darbe almaz. Şaban senarist oldu. Bir şeyler yazıp oynadı. ‘Şaban kafanda bir şeyler kuruyorsun’ diyorum. O, ‘Siz bana inanmıyorsunuz’ diyerek başladı işin seyrini değiştirmeye" dedi.

Rabia Naz'ın babası ve beraberindeki 3 kişinin 'Komisyon' yalanıyla olayın tek görgü tanığı Küçükal'a yaptıkları işkencenin görüntüleri ortaya çıktı
GÜNDEM
Rabia Naz'ın babası ve beraberindeki 3 kişinin 'Komisyon' yalanıyla olayın tek görgü tanığı Küçükal'a yaptıkları işkencenin görüntüleri ortaya çıktı

Rabia Naz’ın intihar edeceğine inanmadığını belirten amca Vatan, "Rabia’da öyle bir şey hiç ummadım. Rabia’da son 5-6 ayda bir durgunluk vardı. Bir arkadaşına ‘Denge hareketi yapıyorum’ demiş. Okulda ölü numarası yapmış. ‘Baba ben şehit olmak istiyorum’ demiş. Bunu Şaban anlattı bana. O arada Rabia Naz’ın günlüğü ortaya çıktı. Ben, Rabia Naz’dan intihar beklemiyorum, öyle bir kız değildi" ifadelerini kullandı.

'Siz de trafik kazası diyeceksiniz' dedi

  • Kardeşi Şaban Vatan ile yaşadıkları bir olayı da komisyon üyelerine anlatan ağabey Vatan, "Ablamın evinde, Şaban bize, 'Siz benim arkamda durmuyorsunuz' dedi. 'Şaban senin ağzına bakarsak bizim adam vurmamız lazım. Ne yapacağız biz?' dedim. Bana, 'Ben trafik kazası diyorum, siz düşme diyorsunuz, siz de trafik kazası diyeceksiniz' dedi. 'Şaban, bak trafik kazası diyemem, ben bir şey bilmiyorum derim. Senin ağzınla ben buna trafik kazası diyemem' dedim. Sonra ben oradan ayrıldım. Şaban evin önünde yakama yapıştı, iş yerine çekmeye çalıştı, girmeyince bana 3 yumruk attı. Bu arada polis geldi. Şikayetçi olmadım. Şaban’da şöyle bir huy var; Hep onun dediği doğru. Şaban kusursuz, Şaban hatasız. Abisiyim ben. Hayatta bana karşı gelmezdi ama bu olaylarda bana yumruk attı. Evlat acısı saydık" diye konuştu.

Şaban Vatan'ın komisyon adını kullanarak işkence yaptığı görüntüler ortaya çıktı
OYNAT 01:41
Şaban Vatan'ın komisyon adını kullanarak işkence yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan ve yanındaki Canan Coşkun, Tuba Demir ve Kazım Kızıl, küçük kızın ölümüyle ilgili olayın tek görgü tanığı olan Mürsel Küçükal'ı 'komisyon seni çağırıyor' yalanıyla kandırarak ifadesinde belirttiği şeyleri olay yerinde göstermesini istediler. İşkence anının görüntülerinde yerde sırt üstü sürünen Mürsel Küçükal'a Şaban Vatan tarafından komutlar verildiği ve 'gidebildin mi? Mürsel, gidemedin değil mi?' dediği duyuluyor.


İfadesinde Şaban Vatan’ın Ankara’da aldığı raporla ilgili de bilgiler veren Vatan şunları söyledi:

"Bu Ankara’ya gitti, 'Bir şeyler ettiniz' dedim. 'Ağabey, 'beraber gittik eniştemle' dedi. 'Ne yaptınız?' dedim. 'Hacettepe’ye gittik, parayı verdik' dedi. Aynen dediğini diyorum, kayıtlarımda sabittir, teknoloji çıkarabiliyorsa çıkarsın bunları. ‘Ben enişteme inanmıyorum, senin gibi düşünüyorum ama bir şey diyemiyorum. Sana zıtlaştığı gibi bana da zıtlaşacak diye. Hacettepe’deki hocaya parayı verdik, sanki nasıl isterseniz raporu o şekilde yazarım’ gibi bir intiba sergiledi bize’ dedi. Bakın, dediğini diyorum."

Giresun Valiliğinden gözaltına alınan Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan ile ilgili açıklama yapıldı
GÜNDEM
Giresun Valiliğinden gözaltına alınan Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan ile ilgili açıklama yapıldı


Öte yandan Şaban Vatan, TBMM Rabia Naz Olayını Araştırma Komisyonu’na ifade eden tanık Mürsel Küçükal’ın önceki ifadesini değiştirmesi için şiddet uyguladığı iddiasıyla önceki gün gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı.

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