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Sabiha Gökçen Havalimanında ilginç anlar: Apronda ördek alarmı

Sabiha Gökçen Havalimanında ilginç anlar: Apronda ördek alarmı

14:102/05/2025, Cuma
DHA
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İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı apronunda ördek alarmı
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı apronunda ördek alarmı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan uçağın pilotu indikten sonra, pistte dolaşan ördek gördü. Pilot, hava trafik kontrolörünü telsizden uyardı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen olayda, iniş yapan bir uçağın pilotu o sırada pistte dolaşan ördek gördü. Bunun üzerine uçağın pilotu havalimanı hava trafik kontrolörüyle irtibata geçerek durumu bildirdi. Ekipler bunun üzerine pist kontrolü yaptı; bu sırada iniş sırası bekleyen bir uçak da beklemeye alındı. Yapılan kontrollerde olumsuz bir durum olmaması üzerine uçakların inişleri sorunsuz bir şekilde gerçekleşti. O anlar telsiz konuşmalarına yansıdı.


PİLOT: Efendim bir indikten sonra bir tane ördük gördük pistte bilginize


KULE: Pist üzerinde mutabık mıyız efendim


PİLOT: Mutabıkız


#Sabiha Gökcen Havalimanı
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