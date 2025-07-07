Sahil Güvenlik Muğla'da 42 düzensiz göçmeni kurtardı

Muğla'nın Milas ve Datça ilçeleri açıklarında 42 düzensiz göçmen kurtarıldı, göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Milas açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu fiber teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.