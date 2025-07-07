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Sahil Güvenlik Muğla'da 42 düzensiz göçmeni kurtardı

Sahil Güvenlik Muğla'da 42 düzensiz göçmeni kurtardı

20:477/07/2025, Pazartesi
G: 7/07/2025, Pazartesi
AA
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Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Milas ve Datça açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen fiber tekne ve lastik bottaki toplam 42 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Milas’ta 20 göçmen kurtarılırken, göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Datça açıklarında ise arızalanan botta bulunan 22 göçmen güvenli şekilde karaya çıkarıldı.

Muğla'nın Milas ve Datça ilçeleri açıklarında 42 düzensiz göçmen kurtarıldı, göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Milas açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu fiber teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler, fiber teknedeki 8'i çocuk 20 düzensiz göçmeni kurtardı, göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Datça ilçesi açıklarında ise içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik botuyla ekipler, 22 düzensiz göçmeni kurtardı.


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