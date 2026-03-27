Sahte alkol imalathanesine baskın: Üç gözaltı

00:2227/03/2026, Cuma
IHA
Operasyonda sahte içki ve üretim malzemeleri ele geçirildi.
Eskişehir’de polisin düzenlediği operasyonda, sahte alkol üretimi yapılan adreslere baskın yapıldı. Teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda sahte içki ve üretim malzemesi ele geçirilirken, halk sağlığını tehdit eden faaliyetlerin boyutu dikkat çekti. Evlerin adeta imalathaneye dönüştürüldüğü olayda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir’de polisin düzenlediği kaçak ve sahte alkol operasyonunda, halk sağlığını tehlikeye atan çok sayıda sahte içki ve imalat malzemesi ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen kaçak ve sahte alkol soruşturması kapsamında, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri düğmeye bastı. Edinilen bilgilere göre, belirlenen şüphelilerin kaçak ve sahte alkol ticareti yaparak piyasaya sürdükleri ve bu yolla halk sağlığını ciddi şekilde tehlikeye düşürdükleri tespit edildi.

İkametler imalathaneye dönmüş

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda adeta bir imalathane ile karşılaştı. Yapılan aramalarda; 330 adet sahte içki etiketi, 300 adet sahte içki jelatini, 290 adet sahte içki şişesi, 156 adet sahte içki kapağı, 150 adet sahte içki kapüşonu, 65 litre etil alkol, 21 litre sahte viski, 2 adet huni ve 1 şişe viski aroması ele geçirildi.

Üç şüpheli gözaltında

Operasyon kapsamında yakalanan 3 şüpheli şahıs, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçu kapsamında başlatılan adli tahkikatın sürdüğü öğrenildi.



