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Sahte alkolden 37 kişi öldü

Sahte alkolden 37 kişi öldü

04:0017/12/2024, Salı
G: 17/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul’da 1 Kasım’dan bugüne kadar 73 kişi sahte alkolden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Bunlardan 37’si hayatını kaybederken, 17 kişinin ise tedavisine devam edildiği öğrenildi. 19 kişinin ise taburcu edildiği belirtildi. Sahte içkiden ölümlerin ardından polis ekiplerinin denetimleri hız kesmeden sürüyor. Sahte alkol temin eden ve zehirlenmelere sebep olanların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 36 şüpheli ile ilgili işlem başlatıldı. Şüphelilerden 14’ü tutuklanırken, 8’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, 14’i ise serbest bırakıldı.


32 İŞLETMEYE 2 MİLYON 662 BİN 52 TL PARA CEZASI

Öte yandan İstanbul’da sahte alkollü içki denetimleri aralıksız devam ediyor. 2024 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bin 2 iş yerinde denetim yaptı. Denetimlerde; 287 bin 758 litre alkollü sıvı, 14 bin 701 dolu alkollü içki şişesi, 853 bin 460 alkollü içki yapımında kullanılan bandrol ve etiket, kaçak veya sahte alkollü içki imal ve satışında kullanılan çok sayıda ürün ele geçirildi. 32 işletmeye toplamda 2 milyon 662 bin 52 TL idari ceza uygulandı.


#İstanbul
#sahte alkol
#ölü

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