Tüm adresler tek tek basıldı: Çengel-11 operasyonlarında 40 bin 388 litre sahte ve etil alkol ele geçirildi

Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının koordinasyonunda, il jandarma komutanlıklarınca yürütülen çalışmalar sonucu sahte alkol imal ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik "Çengel-11" operasyonları düzenlendi. Son 10 gündür düzenlenen operasyonlarda 40 bin 388 litre sahte ve etil alkol ele geçirilirken, sahte alkol imalatı yaptıkları tespit edilen 85 şüpheli yakalandı.
Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının koordinasyonunda, il jandarma komutanlıklarınca yürütülen çalışmalar sonucu sahte alkol imal ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik "Çengel-11" operasyonları düzenlendi.
Düzenlenen operasyonlarda 40 bin 388 litre sahte ve etil alkol ele geçirilirken, sahte alkol imalatı yaptıkları tespit edilen 85 şüpheli yakalandı.