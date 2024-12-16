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Tüm adresler tek tek basıldı: Çengel-11 operasyonlarında 40 bin 388 litre sahte ve etil alkol ele geçirildi

Tüm adresler tek tek basıldı: Çengel-11 operasyonlarında 40 bin 388 litre sahte ve etil alkol ele geçirildi

09:2416/12/2024, Pazartesi
AA
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81 ilde "Çengel-11" operasyonu: 40 bin 388 litre sahte alkol ele geçirildi, 85 şüpheli yakalandı.
81 ilde "Çengel-11" operasyonu: 40 bin 388 litre sahte alkol ele geçirildi, 85 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının koordinasyonunda, il jandarma komutanlıklarınca yürütülen çalışmalar sonucu sahte alkol imal ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik "Çengel-11" operasyonları düzenlendi. Son 10 gündür düzenlenen operasyonlarda 40 bin 388 litre sahte ve etil alkol ele geçirilirken, sahte alkol imalatı yaptıkları tespit edilen 85 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının koordinasyonunda, il jandarma komutanlıklarınca yürütülen çalışmalar sonucu sahte alkol imal ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik "Çengel-11" operasyonları düzenlendi.


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Tüm adresler tek tek basıldı: Çengel-11 operasyonlarında 40 bin 388 litre sahte ve etil alkol ele geçirildi
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16 Aralık, Pazartesi

Düzenlenen operasyonlarda 40 bin 388 litre sahte ve etil alkol ele geçirilirken, sahte alkol imalatı yaptıkları tespit edilen 85 şüpheli yakalandı.


Operasyon anı saniye saniye kamerada.


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