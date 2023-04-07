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İstanbul merkezli sahte alkol operasyonunda 30 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 7 ilde ekipler, 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu örgüt elebaşı, yöneticileri, üyeleri ve suça karışan şüphelilere yönelik İstanbul, Ankara, Bursa, Konya, Muğla, Antalya ve Kayseri'de belirlenen 34 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen sahte alkol operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı.

09:11 . 7/04/2023 Cuma
AA
İstanbul merkezli sahte alkol operasyonunda 30 şüpheli yakalandı.

İstanbul merkezli sahte alkol operasyonunda 30 şüpheli yakalandı.

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen sahte alkol operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde alkollü içki kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.


Yapılan çalışmalarda medikal unvanlı firmalar ile temizlik malzemesi satan firmalar üzerinden dezenfektan adı altında alkollü içki üretimi için etil alkol satışı yapıldığını belirleyen ekipler, şüphelilerin denetime takılmamak için bidonları dezenfektan etiketleriyle kamufle ederek, etil alkolleri ülkedeki bir çok şehre kargo ile gönderdiklerini tespit etti.


Ekipler, 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu örgüt elebaşı, yöneticileri, üyeleri ve suça karışan şüphelilere yönelik İstanbul, Ankara, Bursa, Konya, Muğla, Antalya ve Kayseri'de belirlenen 34 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.


Operasyonlarda 30 şüpheli yakalanırken adreslerde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 500 bin lira olduğu değerlendirilen 14 ton 445 litre alkollü içki sıvısı, 927 adet içki kiti ile suç nakliyesinde kullanılan araç ele geçirildi.


Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.


#İstanbul
#Operasyon
#Sahte Alkol
2 saat önce
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