İstanbul merkezli sahte alkol operasyonunda 30 şüpheli yakalandı.

Yapılan çalışmalarda medikal unvanlı firmalar ile temizlik malzemesi satan firmalar üzerinden dezenfektan adı altında alkollü içki üretimi için etil alkol satışı yapıldığını belirleyen ekipler, şüphelilerin denetime takılmamak için bidonları dezenfektan etiketleriyle kamufle ederek, etil alkolleri ülkedeki bir çok şehre kargo ile gönderdiklerini tespit etti.