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Samsun’da 'ÇENGEL-6' operasyonu: Tonlarca sahte alkol üreteceklerdi

Kaçak ve sahte alkol üretimi için kullanılan etil alkol ticaretinin engellenmesine yönelik Samsun’da düzenlenen "ÇENGEL-6" Operasyonunda 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyon sonucu ele geçirilen etil alkol ile yaklaşık 4 tonluk kaçak/sahte alkol üretiminin de önüne geçilmiş oldu.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:06 - 22/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 09:05 - 22/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Samsun’da kaçak alkol üretimine yönelik 'ÇENGEL-6' operasyonu
Samsun’da kaçak alkol üretimine yönelik 'ÇENGEL-6' operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kaçak ve sahte alkol üretimi için kullanılan etil alkol ticaretinin engellenmesine yönelik Samsun'da düzenlenen Çengel-6 Operasyonu'nda 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildiğini bildirdi.


Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşımızın can güvenliği ve sağlığı için alkol kaçakçılarına ve sahte alkol üretimi yapanlara karşı operasyonlarımız da artarak devam edecek." ifadesini kullandı.


Bakan Yerlikaya'nın operasyona ilişkin paylaşımı şu şekilde;

Vatandaşımızın Can Güvenliği ve Sağlığı İçin Alkol Kaçakçılarına ve Sahte Alkol Üretimi Yapanlara Karşı Operasyonlarımız da Artarak Devam Edecek.



Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda Samsun Atakum’da bir tırdan başka bir araca etil alkol aktaran 2 şahıs suçüstü yakalandı.



Operasyon sonucu ele geçirilen 1 Ton 56 litre etil alkol ile yaklaşık 4 Tonluk Kaçak/Sahte Alkol üretiminin önüne geçildi.





#ÇENGEL-6 operasyonu
#Kaçak alkol
#Etil alkol
7 saat önce
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