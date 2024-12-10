Yurt genelinde 159 bin 767 litre sahte alkol ele geçirildi: 324 gözaltı

Vatandaşların can güvenliği ve sağlığını korumak için sahte alkol üretimine karşı operasyonlar kararlılıkla sürüyor.
Yurt genelinde son 2 haftada gerçekleştirilen 'Çengel-9' ve 'Çengel-10' operasyonlarında 159 bin 767 litre sahte alkol ele geçirildi, 324 şüpheli yakalandı.
Ülke genelinde son 2 haftada jandarmamız ve emniyetimiz tarafından sahte alkol üretimine yönelik düzenlenen 'Çengel-9' ve 'Çengel-10' operasyonlarında; 159 bin 767 litre sahte alkol ele geçirildi.
Sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 324 şüpheli yakalandı.
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