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Yurt genelinde 159 bin 767 litre sahte alkol ele geçirildi: 324 gözaltı

Yurt genelinde 159 bin 767 litre sahte alkol ele geçirildi: 324 gözaltı

09:3210/12/2024, Salı
DHA
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Vatandaşların can güvenliği ve sağlığını korumak için sahte alkol üretimine karşı operasyonlar kararlılıkla sürüyor.
Vatandaşların can güvenliği ve sağlığını korumak için sahte alkol üretimine karşı operasyonlar kararlılıkla sürüyor.

Yurt genelinde son 2 haftada gerçekleştirilen 'Çengel-9' ve 'Çengel-10' operasyonlarında 159 bin 767 litre sahte alkol ele geçirildi, 324 şüpheli yakalandı.

Ülke genelinde son 2 haftada jandarmamız ve emniyetimiz tarafından sahte alkol üretimine yönelik düzenlenen 'Çengel-9' ve 'Çengel-10' operasyonlarında; 159 bin 767 litre sahte alkol ele geçirildi.


Sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 324 şüpheli yakalandı.

#İçişleri Bakanlığı
#İstanbul
#sahte alkol

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