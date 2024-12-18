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Sahte belge çetesi çökertildi

Sahte belge çetesi çökertildi

Oğuzhan Ürüşan
04:0018/12/2024, Çarşamba
G: 18/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Firar olan şüphelilerin yakalanmalarına ve Başsavcılığa sevklerine yönelik işlemler sürüyor.
Firar olan şüphelilerin yakalanmalarına ve Başsavcılığa sevklerine yönelik işlemler sürüyor.

Sahte belgelerle, olmayan eğitim durumlarına ilişkin beyanlarda bulunarak Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan (KYK) yurt dışı öğrenim bursu alan dolandırıcılar yakayı ele verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, yurt dışı eğitim müşavirliklerince düzenlenmiş gibi gösterilen sahte belgelerle usulsüz şekilde yurt dışı eğitim kredi desteğine başvuran, lisans mezunu olmayan ve yurt dışı giriş çıkış kaydı bulunmayan 149 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 17 ilde şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğünce, Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK Genel Müdürlüğü'nün suç duyurusu üzerine tespit edilen ve gözaltına alınmasına karar verilen 103 şüpheli yakalandı. Firar olan şüphelilerin yakalanmalarına ve Başsavcılığa sevklerine yönelik işlemler sürüyor.


#sahte belge
#eğitim
#KYK

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