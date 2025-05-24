Sahte e-imzayla diploma bastılar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 33 kamu görevlisi adına ikiz e-imza çıkartarak kurumların sistemine yetkisiz erişim sağlayan ve bu yolla menfaat temin eden 71 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonla 58 şüpheli gözaltına alındı.
Kamu görevlilerinin elektronik imzalarını taklit ederek bu yolla menfaat temin eden şahıslar yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanlığı tarafından yetkilendirilmiş bayi ve ofisler üzerinden 33 kamu görevlisi adına ikiz elektronik imza çıkarmak suretiyle kurumlarının sistemine yetkisiz erişim sağlandığı ve bu yolla menfaat temin edildiği tespiti üzerine soruşturma başlatıldı. Bunun üzerine Başsavcılık, 71 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezi ile 16 ilde düzenlenen operasyonlarda 58 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında yılbaşında yapılan ilk dalga operasyonda 73 kişi gözaltına alınmış, 88 kişi ise firari olarak aranmaktaydı.
DEĞİŞTİRİLMİŞ BELGELER MERCEK ALTINDA
Soruşturma çerçevesinde bazı üniversitelerin çeşitli bölümlerinde sahte mezuniyetler oluşturulduğu, Yükseköğretim Bilgi Sistemi’ne (YÖKSİS) eklendiği tespit edilmişti. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde yapılan sürücü belgesi elektronik sınav sonuçlarının başarısız iken değiştirilerek başarılı duruma getirildiği, sürücü belgesi direksiyon sınav sonuçlarının da başarısızken başarılı duruma getirildiği tespit edilmişti. Savcılığın bu yolla çıkarılan belgeleri inceleme altına aldığı öğrenildi.