Sahte e-imzayla diploma bastılar

Kamu görevlilerinin elektronik imzalarını taklit ederek bu yolla menfaat temin eden şahıslar yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanlığı tarafından yetkilendirilmiş bayi ve ofisler üzerinden 33 kamu görevlisi adına ikiz elektronik imza çıkarmak suretiyle kurumlarının sistemine yetkisiz erişim sağlandığı ve bu yolla menfaat temin edildiği tespiti üzerine soruşturma başlatıldı. Bunun üzerine Başsavcılık, 71 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezi ile 16 ilde düzenlenen operasyonlarda 58 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında yılbaşında yapılan ilk dalga operasyonda 73 kişi gözaltına alınmış, 88 kişi ise firari olarak aranmaktaydı.