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Sahte paylaşımla sokağa döktüler

Sahte paylaşımla sokağa döktüler

04:0011/10/2024, Cuma
G: 11/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Mersin'deki cinsel saldırı iddiası yalan çıktı.
Mersin'deki cinsel saldırı iddiası yalan çıktı.

Geçen hafta işlenen korkunç cinayetlerden sonra, kadına şiddet ve cinsel saldırı vakalarına karşı toplumda geniş bir duyarlılık hakim. Böylesine ciddi bir konu bile, sosyal medyada takipçi kazanma ve görüntülenme hırsına alet edildi. Mersin KYK Kız Yurdu'nda iki kız öğrenciye yoldan geçen araçtan laf atılması üzerine ihbarda bulunulmuş, polisin müdahale ettiği olay sosyal medyada “kız öğrencinin zorla araca bindirilip cinsel saldırıya uğradığı” şeklinde yayılmıştı. Bu paylaşımlar üzerine sokağa inen öğrenciler eylem yaptı. Ancak olayın iddia edildiği gibi olmadığı anlaşıldı. İçişleri Bakanlığı, Emniyet güçleri ve yurt görevlilerinin tüm öğrencilerle görüştüğünü, sosyal medyada iddia edildiği gibi bir olayın yaşanmadığının anlaşıldığını açıkladı. Provokatif paylaşımlarda bulunanların peşine düşüldü. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçu kapsamında tespit edilen 15 hesapla ilgili soruşturma açtı. Emniyet Güvenlik Daire Başkanlığı da hesap yöneticileri hakkında işlem başlattı.


#paylaşım
#eylem
#protesto

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