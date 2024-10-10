10. Yargı Paketi ve Yargı Reformu Strateji Belgesi, Türkiye'de adalet sistemini güçlendirmek, toplumun adalet algısını yeniden tesis etmek ve ceza adalet sisteminde etkinliği artırmak amacıyla hazırlanan önemli düzenlemeleri içeriyor. Peki 10. yargı paketi ve yargı reformu strateji belgesi içeriğinde neler var? İşte 10. yargı paketi maddeleri, içeriği ve kapsamı.

10. yargı paketi neleri kapsıyor içeriğinde neler var?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "10'uncu yargı paketiyle ilgili hazırlıklarımız var ve hem 10'uncu yargı paketinde hem de Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde ortaya konulacak, özellikle ceza adaletiyle ilgili kısmı Sayın Cumhurbaşkanımızın da konuşmalarında ifade ettiği, toplumun huzur ve sükununu bozmaya yönelik suçlardaki, o suçlarla mücadeleyi daha etkin hale getirebilmek için önemli düzenlemeler olacak" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti grup toplantısından önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Son dönemlerdeki kadınlara yönelik cinayetler hatırlatılarak, Meclis'e yeni bir yargı paketi mi geleceği yoksa, Yargı Reformu Stratesi Belgesi'ne eklemeler mi yapılacağı sorusu üzerine Yılmaz Tunç, şunları söyledi:

Yargı Reformu Strateji Belgesi ne durumda?

"Yargı Reformu Strateji Belgesi ile ilgili hazırlıklarımız son aşamada. Sayın Cumhurbaşkanımız son istişareleri de yaptıktan sonra, bir yıllık bir çalışmanın sonucu bu, bütün taraflar, yargı camiası, vatandaşlarımızdan gelen görüşler doğrultusunda oluşturduğumuz bir Yargı Reform Belgesi. Bunun içerisinde ceza adalet sisteminin etkinliğini daha da tahkim edecek önemli düzenlemeler olacak, cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik, denetimli serbestlik uygulamaları, eleştiriler doğrultusunda iyi halin kaldırılıp kaldırılmayacağı konusu, bazı suçlar bakımından denetimli serbestliğin olup olmayacağı konusu, tüm bunlar Yargı Reformu Strateji Belgemizde bir sonuca bağlanacak ve bu konuda o hedefler doğrultusunda da yasamayı ilgilendiren hususlar Meclis'in gündemine gelecek.

10'uncu yargı paketinde neler var?

Şu anda Meclis'in gündeminde 9'uncu yargı paketi var. 10'uncu yargı paketiyle ilgili hazırlıklarımız var ve hem 10'uncu yargı paketinde hem de Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde ortaya konulacak özellikle ceza adaletiyle ilgili kısmı Sayın Cumhurbaşkanımızın da konuşmalarında ifade ettiği, toplumun huzur ve sükununu bozmaya yönelik suçlardaki, o suçlarla mücadeleyi daha etkin hale getirebilmek için önemli düzenlemeler olacak. Bunu önümüzdeki süreçte hep beraber göreceğiz.“

Kadın cinayetlerine ilişkin bir soru üzerine, Tunç şu ifadeleri kullandı: “Kadına yönelik şiddet bizim kırmızı çizgimiz. Dolayısıyla kadınlarımızın şiddetten korunmasıyla ilgili biliyorsunuz kadına karşı işlenen suçları artırmıştık. Kasten öldürme suçlarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası getirmiştik. Kasten yaralama ve diğer kadına yönelik işlenen suçların cezalarını diğer kişilere işlenenden daha ağır hale getirilmişti, önceki yasama döneminde. Bunun daha etkin uygulanması noktasındaki çabalarımızı da inşallah sürdürmenin gayreti içerisinde olacağız.“

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