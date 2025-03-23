Şaibeli kurultaya ceza soruşturması

CHP’de rüşvet ve usulsüzlük iddialarıyla gündeme gelen 38. Olağan Kurultay sonrası yaşanan kriz, olağanüstü kurultay kararıyla çözülmeye çalışılırken gözler yargı sürecine çevrildi. Bu kapsamda asliye hukuk mahkemesinde kurultay ile ilgili görülen davanın ‘konusuz’ kalacağı öğrenildi. Şüphelilerle ile ilgili dava devam edecek. Süreç içerisinde eylemi tespit edilen şüpheliler hakkında dava açılacak.

DELEGELER AYNI DEĞİŞEN NE OLACAK?

CHP’nin şu an bin 368 delegesi bulunuyor. Olağanüstü kurultayda genel başkan adayı olabilmek için delegelerin en az yüzde 5’inin imzası gerekiyor. Kurultayın yine mevcut delegelerle yapılacak olması, kamuoyunda “Şaibeli delegelerle yeniden seçim mi yapılacak?” sorusunu gündeme getirdi. Parti yönetiminin bu adımı, kamuoyunda “Yargıyı yanıltma girişimi mi?” eleştirilerine neden oldu.

İFADELER ALINMAYA DEVAM EDİYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultay’daki “para karşılığı oy kullanımı” iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada çok sayıda delegenin ifadeye çağrıldığını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Ekim 2023’teki İstanbul İl Kongresi’ne dair “hile” ve “Seçim Kanunu’na muhalefet” suçlamalarıyla ayrı bir soruşturma yürütüyor. Hukuk çevreleri, kurultayın yenilenmesinin ceza soruşturmalarını etkilemeyeceğini, suç teşkil eden eylemlerin yargı önünde bağımsız şekilde değerlendirileceğini vurguluyor.







