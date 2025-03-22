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CHP kurultay kararı aldı: Şaibe itirafı

CHP kurultay kararı aldı: Şaibe itirafı

04:0022/03/2025, Cumartesi
G: 22/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Özgür Özel.
Özgür Özel.

Özel’in genel başkanlık koltuğunu Kılıçdaroğlu’ndan aldığı kurultayla ilgili “şaibe” soruşturmasında sona gelinirken CHP, 6 Nisan’da olağanüstü kurultaya gitme kararı aldı. Kararı açıklayan Özel, CHP’ye kayyum atanması ihtimaline karşı bu adımı attıklarını açıkladı. 5 Kasım 2023’teki kurultayda İmamoğlu’nun Özel’i desteklemeleri için delegelere para ve telefon dağıtıp iş vaadinde bulunduğu belirtiliyordu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 6 Nisan'da olağanüstü kurultaya gidiyor. İBB’nin Saraçhane’deki binasında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Tüzüğümüzün Genel Başkan sıfatıyla bana verdiği yetkiye dayanarak, 15 gün sonrasına olağanüstü kurultay kararı aldığımızı, partiyi olağanüstü kurultaya götürmek suretiyle kayyum girişimlerinin önünü kestiğimizi tüm Türkiye’ye ilan ederiz” dedi.

ŞAİBELİ KURULTAYA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Özel, “CHP delegeleri, olağanüstü kurultay sandığının başına geçip, bu süreçte sırf hırstan, ihtirastan, gözü dönmüşlükten, bir kişiyi Cumhurbaşkanı adayı yapmamak için Atatürk’ün kurduğu partiye kayyum atamaya bile kalkışan, niyetlenenlere inat, o sandığın başında iradelerini tazeleyeceklerdir” şeklinde konuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özel’in Genel Başkan seçildiği 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki CHP kurultayı hakkında CHP delegelerine ‘oy karşılığında para, telefon ve ev verildiği’ iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı.



#CHP
#Kurultay
#Özgür Özel

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