Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sakarya
Sakarya hava durumu 9 Nisan: Valilikten son dakika uyarısı

Sakarya hava durumu 9 Nisan: Valilikten son dakika uyarısı

19:049/04/2025, среда
Yeni Şafak
Sonraki haber
Sakarya Valiliğinden zirai don uyarısı
Sakarya Valiliğinden zirai don uyarısı

Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu, Akyazı ve Hendek ilçelerinde yaylalar beyaza büründü. Valilik, soğuk havanın etkili olacağını belirterek, zirai don uyarısında bulundu.

Sakarya merkezde yağmur etkili olurken yüksek kesimlerine ise kar yağdı. Özellikle Akyazı ilçesine bağlı Güzlek Mahallesi ve Hendek ilçesine bağlı Bakacak Mahallesi kar yağışı sonrası beyaza büründü. Güzlek Mahallesi'ne aracıyla çıkmak isteyen kişi yolda kalınca akrabalarını görüntülü arayarak durumu anlattı. Başka bir vatandaş ise o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.


VALİLİK ZİRAİ DON UYARISI YAPTI


Sakarya Valiliği, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamayla zirai don tehlikesine karşı vatandaşları uyardı. Açıklamada, "İlimizde devam eden soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle, bugün gece saatleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde don tehlikesi bulunmaktadır. Olumsuz hava koşullarında yaşanabilecek durumlara karşı dikkatli/tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

#Sakarya
#Hava durumu
#Zirai Don
#Kar yağışı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ons altın ne kadar oldu? 9 nisan güncel ons altın fiyatları