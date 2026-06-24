Sakarya Üniversitesi zirve yolculuğunda en yüksek seviyeye ulaştı

Sakarya Üniversitesi, akademik performans alanındaki istikrarlı yükselişini bu yıl da sürdürerek önemli bir başarıya daha imza attı. Üniversitelerin bilimsel üretkenlik düzeylerini esas alarak hazırlanan URAP (University Ranking by Academic Performance) 2025-2026 dünya sıralamasında Sakarya Üniversitesi, hem Türkiye hem de dünya genelinde bugüne kadar elde ettiği en iyi dereceye ulaştı.
Her yıl üniversiteleri makale sayısı, atıf oranı, bilimsel yayın kalitesi, uluslararası ortak çalışmalar ve proje üretkenliği gibi çok sayıda akademik gösterge üzerinden değerlendiren URAP araştırmasına göre Sakarya Üniversitesi, son üç yıldır dikkat çekici bir yükseliş ivmesi yakaladı.
Türkiye sıralamasında dikkat çeken yükseliş
Dünya sıralamasında 120 basamaklık büyük atılım
2023-2024 döneminde dünya genelinde 1353’üncü sırada bulunan Sakarya Üniversitesi, 2024-2025 döneminde 1301’inciliğe yükseldi. 2025-2026 verilerinde ise 1181’inci sıraya yerleşerek yalnızca bir yıl içerisinde 120 basamak birden yükselmeyi başardı.
Son üç yıldaki istikrarlı ivme dikkat çekiyor
Sakarya Üniversitesi, son üç yılda dünya sıralamasında toplam 172 basamak, Türkiye sıralamasında ise toplam 11 basamak yükselerek akademik performansını istikrarlı biçimde ileri taşımaya devam etti.
SAU insanlığa ve ülkemizin geleceğine değer üretmeye devam edecek
Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, URAP sıralamalarında elde edilen bu tarihi başarıya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: