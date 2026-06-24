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Sakarya Üniversitesi zirve yolculuğunda en yüksek seviyeye ulaştı

Sakarya Üniversitesi zirve yolculuğunda en yüksek seviyeye ulaştı

18:3324/06/2026, Çarşamba
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Sakarya Üniversitesi, 2023-2024 döneminde Türkiye’de 30’uncu sırada yer alırken, 2024-2025 döneminde 28’inciliğe yükseldi.
Sakarya Üniversitesi, 2023-2024 döneminde Türkiye’de 30’uncu sırada yer alırken, 2024-2025 döneminde 28’inciliğe yükseldi.

Sakarya Üniversitesi, akademik performans alanındaki istikrarlı yükselişini bu yıl da sürdürerek önemli bir başarıya daha imza attı. Üniversitelerin bilimsel üretkenlik düzeylerini esas alarak hazırlanan URAP (University Ranking by Academic Performance) 2025-2026 dünya sıralamasında Sakarya Üniversitesi, hem Türkiye hem de dünya genelinde bugüne kadar elde ettiği en iyi dereceye ulaştı.

Her yıl üniversiteleri makale sayısı, atıf oranı, bilimsel yayın kalitesi, uluslararası ortak çalışmalar ve proje üretkenliği gibi çok sayıda akademik gösterge üzerinden değerlendiren URAP araştırmasına göre Sakarya Üniversitesi, son üç yıldır dikkat çekici bir yükseliş ivmesi yakaladı.

Türkiye sıralamasında dikkat çeken yükseliş

Sakarya Üniversitesi, 2023-2024 döneminde Türkiye’de 30’uncu sırada yer alırken, 2024-2025 döneminde 28’inciliğe yükseldi. 2025-2026 verilerinde ise Türkiye sıralamasında 19’uncu sıraya çıkarak yalnızca son bir yılda 9 basamaklık önemli bir sıçrama gerçekleştirdi.

Dünya sıralamasında 120 basamaklık büyük atılım

Yükseliş yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmadı. Sakarya Üniversitesi, dünya sıralamasında da son yılların en dikkat çekici ilerlemelerinden birini kaydetti.

2023-2024 döneminde dünya genelinde 1353’üncü sırada bulunan Sakarya Üniversitesi, 2024-2025 döneminde 1301’inciliğe yükseldi. 2025-2026 verilerinde ise 1181’inci sıraya yerleşerek yalnızca bir yıl içerisinde 120 basamak birden yükselmeyi başardı.

Son üç yıldaki istikrarlı ivme dikkat çekiyor

Sakarya Üniversitesi, son üç yılda dünya sıralamasında toplam 172 basamak, Türkiye sıralamasında ise toplam 11 basamak yükselerek akademik performansını istikrarlı biçimde ileri taşımaya devam etti.

SAU insanlığa ve ülkemizin geleceğine değer üretmeye devam edecek

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, URAP sıralamalarında elde edilen bu tarihi başarıya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Son üç yıldır istikrarlı bir şekilde sürdürdüğümüz başarılı tırmanış, tesadüfi değil; sistemli ve kararlı bir çalışmanın ürünüdür. Makale, atıf, uluslararası iş birlikleri ve TÜBİTAK projeleri gibi doğrudan bilimsel üretkenliği temel alan kriterlerdeki bu sıçrama, üniversitemizin küresel bir araştırma merkezi olma vizyonunu desteklemektedir. Bu başarıda emeği geçen, gecesini gündüzüne katarak bilim dünyasına katkı sunan tüm akademisyenlerimize, araştırmacılarımıza ve idari kadromuza yürekten teşekkür ediyorum. Sakarya Üniversitesi, çıtayı her yıl daha da yukarı taşıyarak insanlığa ve ülkemizin geleceğine değer üretmeye devam edecektir."



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