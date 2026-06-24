Sakarya Üniversitesi zirve yolculuğunda en yüksek seviyeye ulaştı

"Son üç yıldır istikrarlı bir şekilde sürdürdüğümüz başarılı tırmanış, tesadüfi değil; sistemli ve kararlı bir çalışmanın ürünüdür. Makale, atıf, uluslararası iş birlikleri ve TÜBİTAK projeleri gibi doğrudan bilimsel üretkenliği temel alan kriterlerdeki bu sıçrama, üniversitemizin küresel bir araştırma merkezi olma vizyonunu desteklemektedir. Bu başarıda emeği geçen, gecesini gündüzüne katarak bilim dünyasına katkı sunan tüm akademisyenlerimize, araştırmacılarımıza ve idari kadromuza yürekten teşekkür ediyorum. Sakarya Üniversitesi, çıtayı her yıl daha da yukarı taşıyarak insanlığa ve ülkemizin geleceğine değer üretmeye devam edecektir."