Sakarya Üniversitesi araştırma üniversitesi oldu

18:075/12/2025, Cuma
Sakarya Üniversitesi 15 sırada A-2 Kategorisinde Araştırma Üniversiteleri arasında yer alırken Devlet Üniversiteleri arasında ise 12. sırada yer aldı.
Sakarya Üniversitesi (SAÜ), gösterdiği akademik performansla büyük bir başarıya imza atarak 15. sıradan A-2 kategorisinde Araştırma Üniversiteleri arasında yer aldı.

Rektör Prof. Dr. Hamza Al liderliğinde 2023 yılından itibaren yürütülen kararlı ve başarılı çalışmalar, meyvesini verdi ve SAÜ Araştırma Üniversitesi ligine yükselen Üniversite oldu.
Yıldız Teknik Üniversitesi'nde YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar başkanlığında düzenlenen toplantıda 2025 yılı Araştırma Üniversiteleri sıralaması açıklandı. 23 Araştırma Üniversitesi ile 6 aday üniversitenin katıldığı bu önemli zirvede, Sakarya Üniversitesi 15 sırada A-2 Kategorisinde Araştırma Üniversiteleri arasında yer alırken Devlet Üniversiteleri arasında ise 12. sırada yer aldı.
Sakarya Üniversitesi'nin, Araştırma Üniversiteleri liginde yerini alması ve yeni sıralamada üst basamaklara tırmanması olumlu bir sonuç olarak görülürken bu gelişme, Sakarya ve bölge için bilimsel kalkınma ve yükseköğretimde itibar açısından yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

Sakarya Üniversitesi’nin bu başarısı, üniversitenin proaktif yönetim anlayışının ve akademisyenlerinin yüksek motivasyonunun bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al'ın "Bu başarı SAÜ ailesinin ve tüm Sakarya'nın" sözleriyle ifade ettiği bu yükseliş, stratejik odaklanmanın ve kısıtlı kaynakları etkin kullanmanın mümkün olduğunu kanıtlıyor. Al, “SAÜ, ülkenin bilimsel ve teknolojik hedeflerine katkı sunma vizyonuyla çalışmalarını sürdürmeye devam edecek” dedi.





