Sakarya Üniversitesi araştırma üniversitesi oldu

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar başkanlığında düzenlenen toplantıda 2025 yılı Araştırma Üniversiteleri sıralaması açıklandı. 23 Araştırma Üniversitesi ile 6 aday üniversitenin katıldığı bu önemli zirvede, Sakarya Üniversitesi 15 sırada A-2 Kategorisinde Araştırma Üniversiteleri arasında yer alırken Devlet Üniversiteleri arasında ise 12. sırada yer aldı.

Sakarya Üniversitesi'nin, Araştırma Üniversiteleri liginde yerini alması ve yeni sıralamada üst basamaklara tırmanması olumlu bir sonuç olarak görülürken bu gelişme, Sakarya ve bölge için bilimsel kalkınma ve yükseköğretimde itibar açısından yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.