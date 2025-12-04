65 yıldır böylesi görülmedi: Milyonlar susuzlukla karşı karşıya, Sapanca Gölü her gün santim santim yok oluyor

"İlerisi için kötü bir mesaj bu durum"





Su tüketimine ilişkin ise Yılmaz, "Bunlar matematiksel olarak ispat edilen şeyler. Tüketicinin, su fabrikalarının, Kocaeli ne kadar, Sakarya ne kadar su çekiyor bunların gösterilmesi gerekiyor, kimin ne kadar su çektiğini bilmiyoruz. Her su çekilmesi sezonunda bir kod, bir kademe artırarak azalıyor. Bu senelerde de bir şekilde kurtardık ama bundan 5 veya 10 yıl sonra ne olacak? Gölün çoğu gitti. İlerisi için kötü bir mesaj bu durum, umarım olmaz" diye konuştu.