Sakarya Gazı’nda Faz-2 hazırlığı

Faz-2 altyapısının en kritik aşaması olan boru hattı kurulumunu üstlenecek Seven Vega isimli derin deniz boru döşeme gemisi İstanbul’a gelerek Sarayburnu’na demirledi. Seven Vega, derin deniz projeleri için özel olarak tasarlanmış en gelişmiş makaralı döşeme gemilerinden biri olarak kabul ediliyor. 143 metre uzunluğundaki gemi, 3 bin metreye kadar su derinliklerinde kurulum yapabiliyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gemide yaptığı incelemede Karadeniz’de hem üretimi artırmayı hem de yeni keşifler yapmayı hedeflediklerini söyledi. Bayraktar, Karadeniz'deki doğal gaz arama ve üretim çalışmalarına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, gelecek yıl Doğu, Orta ve Batı Karadeniz’de toplam 6 yeni keşif amaçlı sondaj planlandığını belirterek, derin deniz filosunun hazırlıklarının sürdüğünü ifade etti. Bayraktar, filomuzda yer alan derin deniz sondaj gemilerimizden Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han’ın Karadeniz’de faaliyetlerine devam ettiğini anımsatarak filoya bu yıl dahil olan iki gemiden birinin Mersin Taşucu'nda olduğunu dile getirdi.