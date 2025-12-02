Yeni Şafak
Sakarya Gazı'nda Faz-2 hazırlığı

Sakarya Gazı’nda Faz-2 hazırlığı

04:002/12/2025, Salı
G: 2/12/2025, Salı
Alparslan Bayraktar.
Alparslan Bayraktar.

Karadeniz’deki Sakarya Gaz Sahası’nda yeni aşamaya geçildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Faz-2 ile günlük doğal gaz üretiminin 20 milyon metreküpe yükseleceğini ve gaz sağlanan hane sayısının 8 milyona çıkacağını söyledi. Boru hattı kurulumunu üstlenecek Seven Vega gemisi ise yoğun mesaiye hazırlanıyor.

Karadeniz’deki Sakarya Gaz Sahası’nda üretim kapasitesini artıracak Faz-2 çalışmaları başladı. Hâlihazırda Faz-1 kapsamında günlük 9,5 milyon metreküp

üretim yapılırken bu gaz 4 milyon hanenin ihtiyacını karşılıyor.

Faz-2’nin devreye girmesiyle günlük kapasitenin 20 milyon metreküpe çıkması ve toplamda 8 milyon haneye doğal gaz sağlanması hedefleniyor.

YENİ BORU HATTI DÖŞEYECEK

Faz-2 altyapısının en kritik aşaması olan boru hattı kurulumunu üstlenecek Seven Vega isimli derin deniz boru döşeme gemisi İstanbul’a gelerek Sarayburnu’na demirledi. Seven Vega, derin deniz projeleri için özel olarak tasarlanmış en gelişmiş makaralı döşeme gemilerinden biri olarak kabul ediliyor. 143 metre uzunluğundaki gemi, 3 bin metreye kadar su derinliklerinde kurulum yapabiliyor.

6 YENİ SONDAJ PLANI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gemide yaptığı incelemede Karadeniz’de hem üretimi artırmayı hem de yeni keşifler yapmayı hedeflediklerini söyledi. Bayraktar, Karadeniz'deki doğal gaz arama ve üretim çalışmalarına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, gelecek yıl Doğu, Orta ve Batı Karadeniz’de toplam 6 yeni keşif amaçlı sondaj planlandığını belirterek, derin deniz filosunun hazırlıklarının sürdüğünü ifade etti. Bayraktar, filomuzda yer alan derin deniz sondaj gemilerimizden Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han’ın Karadeniz’de faaliyetlerine devam ettiğini anımsatarak filoya bu yıl dahil olan iki gemiden birinin Mersin Taşucu'nda olduğunu dile getirdi.

40 günlük yoğun mesai

  • Yaklaşık 40 gün sürecek operasyonla yeni kuyuların üretim hatları tamamlanacak ve bu hatlar 2026 ortasında sahaya sabitlenecek olan Osman Gazi Yüzer Üretim Ünitesi’ne bağlanacak. Böylece ikinci fazın üretim sistemi deniz tabanından platforma kadar tamamen entegre edilmiş olacak. Ayrıştırılan doğal gazı ise karaya taşıyacak hatta iletecek.


