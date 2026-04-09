Sakarya’da tehlike büyüyor: Boş villa yan yattı

Karasu’ya bağlı Küçük Karasu Mahallesi sahil hattı üzerinde, 2020 yılında meydana gelen kıyı erozyonu nedeniyle risk oluşturduğu gerekçesiyle 9 villada oturanlar tahliye edildi. 6 yıldır kimsenin yaşamadığı villalardan biri bugün yan tarafına eğrildi. Tehlikeye neden olan villalarla ilgili yıkım işlemlerine başlanacağı öğrenildi.