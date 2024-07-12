Sakarya'ya şehit ateşi düştü

Katil İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 279 gündür devam ediyor. Babası işgalci İsrail'in bombasıyla şehit olmuş Gazzeli küçük bir kız kendisiyle konuşmaya gelen gazeteciye, "Babam cennete gitti. Allah’a, ona rahmetiyle muamele etmesi için dua ediyoruz." dedi. Muhabbet sırasında İsrail'in dronları üstlerinden geçerken kız eliyle işaret ederek; Onu öldüren drone buydu işte!