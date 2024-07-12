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Sakarya'ya şehit ateşi düştü

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay'ın şehadet haberi, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

17:48 - 12/07/2024 Cuma
IHA
Şehadet haberini alan acılı baba "Ben de Kürdüm. Allah hepinizin belasını versin" dedi.
Şehadet haberini alan acılı baba "Ben de Kürdüm. Allah hepinizin belasını versin" dedi.

Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde EYP patlaması neticesinde Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay (26) şehit oldu.

Bahadır Rıdvan Talay'ın şehadet haberi, Adapazarı Güneşler Mahallesi Kabasakal Sokak'ta yaşayan ailesine verildi.

Şehidin baba evine ve mahallesine Türk bayrakları asıldı.

Şehadet haberini alan acılı baba,
"Ben de Kürdüm. Allah hepinizin belasını versin"
ifadelerini kullandı. Rıdvan Talay'ın nişan hazırlıkları yaptığı bildirildi.

Şehidin naaşının yarın toprağa verileceği öğrenildi.



#Sakarya
#Şehit
#Pençe-Kilit Operasyonu
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