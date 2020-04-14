Gündem Salda Gölü kumsalına iş makinesiyle girdiler Sorumlular görevden alındı
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Salda Gölü kumsalına iş makinesiyle girdiler: Sorumlular görevden alındı

'Türkiye'nin Maldivleri' olarak bilinen Salda Gölü'nün kıyısında yapılacak Millet Bahçesi projesi kapmasında inşaat çalışmaları sırasında makineli araçların inşaat alanına girmesi yasaklanmıştı. Ancak yüklenici firmanın kuralları ihlal ederek kumsala girmesi ve fotoğrafların sosyal medyada yayılması tepkilere neden oldu. Bunun üzerine devreye giren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, Salda Gölü'ndeki inşaat alanına makineli araçların girmesi nedeniyle yüklenici firmaya sözleşmesindeki cezai hükümlerin işletildiğini ve sorumluların görevden alındığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
İş makinelerinin kumsala girmesi tepki toplamıştı.
İş makinelerinin kumsala girmesi tepki toplamıştı.

TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Salda Gölü'ne ilişkin sosyal medya platformu Twitter'dan paylaşımlar yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Paylaşımlarda yer alan görüntüler yüklenici firmanın şantiye alanı ve otopark bölümünde arazi düzenleme görüntüleri olup, koruma amaçlı oluşturulan yaklaşım mesafesinin dışında küçük bir alandır. Bu görüntüler kamuoyu gibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı olarak bizleri de oldukça rahatsız etmiştir."

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"Yeterli hassasiyet gösterilmedi"

  • Yüklenici firmaya makineli araçların inşaat alanına kesinlikle sokulmaması talimatı verilmesine rağmen bu konuda yeterli hassasiyetin gösterilmediği belirtilen açıklamada, "Yüklenici firma hakkında kusurlu davranışları nedeniyle gerekli maddi ve sözleşmesindeki diğer ceza hükümleri işletilmiştir. Ayrıca, müşavir firma ve sorumlu personeller ile ilgili soruşturma başlatılmış olup, sorumlu olan personeller görevlerinden uzaklaştırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu tür görüntülerin bir daha kesinlikle yaşanmayacağı, çalışmaların çevre hassasiyetini ve kamuoyu duyarlılığını gözetecek şekilde yürütüleceği belirtildi.

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