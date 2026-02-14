Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Salı günleri düğün yok

Salı günleri düğün yok

04:0014/02/2026, Cumartesi
G: 14/02/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

İstanbul'daki düğün salonları 1 Mart’tan itibaren salı günleri açılmayacak. Mega kentte yaklaşık bin 300 düğün salonu bulunduğunu belirten İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası (İSTDO) Başkanı Adem Sönmez, “Bu karar personelin dinlenmesine katkı sağlayacak" dedi.

İstanbul'daki düğün ve davet salonları, kır düğünü mekanları ile söz ve isteme organizasyonlarının yapıldığı evlerde, çalışanların dinlenme hakkını korumak ve sektörde ortak bir standart oluşturmak amacıyla 1 Mart’tan itibaren salı günleri tatil uygulamasına geçilecek. İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası (İSTDO), Başkanı Adem Sönmez, İstanbul'da yaklaşık 1300 düğün salonunda vatandaşlara hizmet verdiklerini söyledi. Sektör çalışanlarının dinlenmesi amacıyla önemli bir tavsiye kararı aldıklarını belirten Sönmez, "Esnaflardan ve işletmelerde görev yapan müdürlerden gelen talepler doğrultusunda, 13 Ocak 2026 tarihinde yapılan genel kurulda, 1 Mart itibarıyla salı günlerinin tatil edilmesi yönünde tavsiye kararı aldık. Aldığımız bu karar personelin dinlenmesine katkı sağlayacak" dedi. Sönmez, İstanbul'daki kadın kuaförlerin salı günleri kapalı olmasının bu kararda etkili olduğunu belirterek, işletmelerde yapılacak törenlere yönelik istisnaların da bulunduğunu ifade etti. İşletmelerin faaliyetlerini önceden bildirmesi gerekiyor.



#Düğün
#Evlilik
#Toplum
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYT ve kademeli emeklilik bekleyenler pürdikkat kesildi! Kademeli emeklilik çıkacak mı, ne zaman çıkacak?