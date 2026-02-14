Salı günleri düğün yok

İstanbul'daki düğün ve davet salonları, kır düğünü mekanları ile söz ve isteme organizasyonlarının yapıldığı evlerde, çalışanların dinlenme hakkını korumak ve sektörde ortak bir standart oluşturmak amacıyla 1 Mart’tan itibaren salı günleri tatil uygulamasına geçilecek. İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası (İSTDO), Başkanı Adem Sönmez, İstanbul'da yaklaşık 1300 düğün salonunda vatandaşlara hizmet verdiklerini söyledi. Sektör çalışanlarının dinlenmesi amacıyla önemli bir tavsiye kararı aldıklarını belirten Sönmez, "Esnaflardan ve işletmelerde görev yapan müdürlerden gelen talepler doğrultusunda, 13 Ocak 2026 tarihinde yapılan genel kurulda, 1 Mart itibarıyla salı günlerinin tatil edilmesi yönünde tavsiye kararı aldık. Aldığımız bu karar personelin dinlenmesine katkı sağlayacak" dedi. Sönmez, İstanbul'daki kadın kuaförlerin salı günleri kapalı olmasının bu kararda etkili olduğunu belirterek, işletmelerde yapılacak törenlere yönelik istisnaların da bulunduğunu ifade etti. İşletmelerin faaliyetlerini önceden bildirmesi gerekiyor.