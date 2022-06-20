​Şampiyon Ankara Adliyesi

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Spor Toto Teşkilatı Başkanlığının sponsorluğunda geleneksel olarak düzenlenen Spor Toto Kamu Futbol Turnuvası, 22 Şubat’ta başlamıştı. Toplam 84 takımın katıldığı turnuvada grubunu namağlup lider tamamlayan Ankara Adliyesi personeli, sonraki turlarda da üstün performans göstererek finale kaldı. Finalde Milli Eğitim Bakanlığı personelinden oluşan takımı 2-1 mağlup eden adliye personeli, turnuvanın şampiyona oldu.
BAŞSAVCI AHMET AKÇA TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI
- Takımın şampiyonluk kupa sevincine, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, Komisyon Başkanı Yılmaz Çiftçi, Cumhuriyet Başsavcıvekilleri, Cumhuriyet savcıları ve personel ortak oldu.