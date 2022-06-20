Gündem Şampiyon Ankara Adliyesi
ANKARA

Şampiyon Ankara Adliyesi

Ankara Adliyesi personelinden oluşan futbol takımı, geleneksel olarak düzenlenen Spor Toto Kamu Futbol Turnuvasının şampiyonu oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Şampiyon Ankara Adliyesi
​Şampiyon Ankara Adliyesi

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Spor Toto Teşkilatı Başkanlığının sponsorluğunda geleneksel olarak düzenlenen Spor Toto Kamu Futbol Turnuvası, 22 Şubat’ta başlamıştı. Toplam 84 takımın katıldığı turnuvada grubunu namağlup lider tamamlayan Ankara Adliyesi personeli, sonraki turlarda da üstün performans göstererek finale kaldı. Finalde Milli Eğitim Bakanlığı personelinden oluşan takımı 2-1 mağlup eden adliye personeli, turnuvanın şampiyona oldu.

BAŞSAVCI AHMET AKÇA TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

  • Takımın şampiyonluk kupa sevincine, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, Komisyon Başkanı Yılmaz Çiftçi, Cumhuriyet Başsavcıvekilleri, Cumhuriyet savcıları ve personel ortak oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu’ndan Gençlik Festivali’ne ziyaret
GÜNDEM
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu’ndan Gençlik Festivali’ne ziyaret
İstanbula sağanak uyarısı

İstanbul'a sağanak uyarısı

AKOM saat verip çağrı yaptı: Gerekli tedbirleri alın.
Türkiyeye geldi 25 dakikada tükendi

Türkiye'ye geldi 25 dakikada tükendi

​Her bir dakikada iki adet satıldı: Otomobil sektörünün en ucuzu.
Gerekli tedbirleri aldık diyen İsveç yine sokaklarını teröristlere açtı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri görüştü.

​İbrahim Kalın: Acilen adım atılmasını bekliyoruz.

550 bin kişi yararlanacak: Beklentiler ne?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.