Gündem Samsunda istinat duvarı çöktü 6 katlı bina tahliye edildi
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Samsun Atakum'da istinat duvarı çöktü: 6 katlı bina tahliye edildi

Samsun’da istinat duvarı çöktü: 6 katlı bina tahliye edildi

Samsun'un Atakum ilçesinde dere ıslah çalışması sırasında bir binanın istinat duvarı çöktü. Park halindeki otomobili yamaca kaydığı olayda, 6 katlı bina, tedbir amacıyla tahliye edildi.

Haber Merkezi DHA
İstinat duvarı çöken 6 katlı bina tahliye edildi.
İstinat duvarı çöken 6 katlı bina tahliye edildi.

Samsun'daki olay, saat 12.30 sıralarında Atakum ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi.

Afganlı Deresi’nde yürütülen ıslah çalışmasında kazı yapıldığı sırada bir binanın istinat duvarı çöktü. Olayda park halindeki bir otomobil çökmeyle birlikte yamaca kaydı.

Atakum'da dere ıslah çalışması sırasında bir binanın istinat duvarı çöktü.

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Can kaybı ve yaralananın olmadığı göçükte, 6 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

Park halindeki otomobili yamaca kaydığı olayda, 6 katlı bina, tedbir amacıyla tahliye edildi.

İhbar üzerine mahalleye polis, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Güvenlik şeridi çekilen binaya girişlere izin verilmiyor. Belediye ekipleri çöken istinat duvarında çalışma başlattı.

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